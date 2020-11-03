Новый глава Ощадбанка нацелен на приватизацию банка и усиление конкурентных преимуществ

Новоназначенный глава правления государственного Ощадбанка (Киев) Сергей Наумов назвал своими приоритетами приватизацию банка и развитие его конкурентоспособности.

"Усиление конкурентных преимуществ и приватизация - такие приоритеты будут в моей повестке дня", – написал Наумов в Facebook во вторник.

По его словам, вхождение иностранного инвестора в капитал банка принесет современные технологии и укрепит доверие к фининституту.

"Чтобы найти этого инвестора, нужно и дальше работать над повышением конкурентоспособности Ощада (банка – ИФ)", – пояснил глава правления.

Помимо этого, он отметил важность поддержки бизнеса и заверил, что Ощадбанк под его руководством будет продолжать активно участвовать в госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%", подобных инициативах, а также развивать собственные проекты поддержки бизнеса.

Как сообщалось, набсовет Ощадбанка назначил 3 октября председателем правления финучреждения Сергея Наумова вместо Андрея Пышного.

Как сообщалось, 17 июня 2020 года набсовет Ощадбанка утвердил в должности предправления финучреждения действующего на то время главу правления Пиреус Банка (Киев) Наумова, который был отобран в ходе конкурса.

Позже, 22 сентября, Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Наумова на должность предправления Ощадбанка.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (271,68 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.