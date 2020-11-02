ДТЭК инвестирует около 290 млн грн в строительство первой в Украине автоматизированной подстанции закрытого типа 110/20 кВ

"ДТЭК Одесские электросети" к концу 2021 построит новую высоковольтную подстанцию закрытого типа класса напряжения 110/20 кВ (Одесса, микрорайон Чубаевка), инвестировав в проект около 290 млн грн.

"Подобные подстанции уже есть в Германии, Нидерландах и других европейских странах. В странах бывшего Советского Союза строились преимущественно подстанции класса 110/6 и 110/10 кВ. Строительство подстанции закрытого типа 110/20 кВ – новый шаг в развитии энергетического рынка Украины. Инвестиции в строительство составляют около 290 млн грн", – цитирует пресс-служба компании генерального директора "ДТЭК Одесские электросети" Александра Фоменко.

В "ДТЭК Одесские электросети" также пояснили, что подстанция "Чубаевка" даст дополнительные 52 МВт электроэнергии для жителей Киевского района Одессы, позволив обеспечить надежной электроэнергией 5000 новых квартир и всю прилегающую инфраструктуру района.

Подстанция будет работать в режиме управления с диспетчерского пульта, без участия дежурного персонала, что позволит быстро фиксировать аварийные нарушения и устранять их последствия без отключения клиентов от энергоснабжения.

Кроме этого, на новом объекте компания планирует установку вакуумных выключателей, что не вредят окружающей среде. На подстанциях прошлого поколения часто использовались масляные выключатели, содержащие нефтепродукты. Попадая в воду или грунт, они могли нанести вред экологии. На подстанции энергетики также планируют использовать кабель из сшитого полиэтилена. Это позволит не только минимизировать потери в сетях, но и обеспечить экологичность благодаря отсутствию утечки масла и загрязнений окружающей среды при повреждениях.