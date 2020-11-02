Инвестиции

14:53 02.11.2020

Инвесторов ВИЭ пригласили на обед к президенту и пригрозили спустить собак – вице-президент NBT

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Инвесторов ВИЭ пригласили на обед к президенту и пригрозили спустить собак – вице-президент NBT

Расcмотрение в Конституционном суде вопроса неконституционности "зеленых" тарифов серьезно подрывает инвестиционную привлекательность Украины, считает вице-президент по развитию бизнеса компании-девелопера ветроэнергетики NBT Магнус Йохансен.

"Легко себе представить, как это влияет на мнение инвесторов. Представьте, если президент Зеленский приглашает иностранных инвесторов на встречу, а на заднем дворе сидят собаки, которых готовы на них спустить. Зачем тогда приходить на этот обед?", – сказал Йохансен на пресс-конференции "Конституционное производство против ВИЭ: украинский феномен" в Украинском кризисном медиа-центре в понедельник.

"Если это будет продолжаться, инвестирование в украинскую возобновляемую энергетику полностью прекратится", – прогнозирует представитель норвежского инвестора, подчеркнув, что инвесторы в свое время прислушались к призывам к развитию возобновляемой энергетики от главы государства Владимира Зеленского.

При этом Йохансен отметил, что инвесторы рассчитывали, что ситуация с поддержкой ВИЭ будет развиваться так, как было предусмотрено меморандумом с правительством, подчеркнув, что инвесторам удалось встретиться и с премьер-министром Денисом Шмыгалем и с главой Министерства энергетики Ольгой Буславец.

В то же время он отметил, что ничего в лучшую сторону не изменилось.

По его мнению, Украина серьезно теряет от дефицита поддержки возобновляемой энергетики и ставит под угрозу свое европейское будущее.

"ВИЭ – это топливо, на котором ваша советская машина, основанная на старой тепловой и атомной генерации, могла бы довезти вас до точки "Б", к Европе. А вы добавляете токсинов в это топливо, и машина не будет двигаться. И вы останетесь в точке "А", – отметил Йохансен.

Он также добавил, что затраты на капитал в Украине оцениваются в 10%, сравнив это с показателем в 3% в Германии.

"Если Украина хочет что-то строить, она должна снизить риски", – убежден представитель инвестора.

Со своей стороны член правления Ассоциации просьюмеров Андрей Зинченко на пресс-конференции отметил, что решение о неконституционности "зеленых" тарифов в случае его принятия также повлечет их отмену для частных домохозяйств, 27,6 тыс. из которых уже установили домашние СЭС.

По мнению Зинченко, это вызовет большой резонанс в обществе.

В целом, по его словам, нынешняя ситуация с долгами и с намерениями отменить "зеленые" тарифы имеет негативное влияние на будущие "зеленые" аукционы, а также на аукционы на новые генерирующие мощности.

Если ситуация не урегулируется, на такие аукционы, по его мнению, может прийти исключительно крупный местный бизнес, который имеет рычаги для обеспечения платежей, что существенно снизит конкуренцию.

Как сообщалось, управляющий партнер юридической компании Arzinger, представляющий интересы отрасли в КС, адвокат Тимур Бондарев ранее прогнозировал, что отрасль возобновляемой энергетики выиграет в Конституционном суде дело по обращению 47 народных депутатов о признании неконституционными положений законодательства по "зеленым" тарифам и условиям поддержки возобновляемой энергетики.

По словам советника этой юридической компании Ярослава Чекера, это очень резонансное дело, и решение о признании неконституционными "зеленых" тарифов будет иметь крайне негативные последствия.

"Международные партнеры расценят это как нарушение Украиной международных обязательств. Украина приводит свое законодательство к европейскому, взяла обязательства по декарбонизации экономики. Очень важно, чтобы она выступала надежным партнером, тем более в свете перспектив получения членства в ЕС", – разъяснил он.

Кроме того, советник Arzinger акцентировал внимание, что решение суда не в пользу отрасли негативно повлияет не только непосредственно на производителей электроэнергии из ВИЭ, но и на смежные отрасли, в частности, производителей оборудования для ВИЭ-объектов. Также, по его словам, пострадают банковские учреждения как кредиторы, в том числе государственные.

Ранее основные профильные ассоциации подали прошение в Конституционный суд о привлечении их к рассмотрению дела по обращению в КС 47 депутатов о признании неконституционными положений законов об альтернативных источниках энергии и о рынке электроэнергии, считая, что его объективное рассмотрение невозможно без учета позиции целой отрасли.

Теги: #конституционный_суд #виэ #офис_президента #инвесторы
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