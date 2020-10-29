Германия выделит Грузии дополнительно 21 млн евро на борьбу с COVID-19

Германский кредитный банк реконструкции (KfW) предоставит Грузии кредит и грант общим объемом 20,8 млн евро в рамках программы "Социальное обеспечение в контексте пандемии COVID-19".

Как сообщает Минфин Грузии, соответствующие соглашения подписали в четверг глава ведомства Иванэ Мачавариани и директор Южно-Кавказского регионального офиса KfW Клаус Файгель.

Кредитным соглашением предусмотрено выделение 15 млн евро на оказание социальной помощи пострадавшим от пандемии COVID-19, а в виде гранта республике будет предоставлено 5,8 млн евро для социальной поддержки людей, страдающих от крайней бедности.

В сообщении отмечается, что данные соглашения являются частью финансовой поддержки, которую правительство Грузии получило от партнерских международных организаций и стран-доноров для борьбы с пандемией COVID-19 и дальнейшего восстановления экономики страны.

Германия является одним из крупнейших инвесторов и доноров Грузии. В частности, банк KfW, который работает в Грузии с 1993 года, уже выдал в виде льготных кредитов примерно 1 млрд евро для различных секторов экономики республики.