"Киевпроект" намерен реконструировать свое здание под МФК в 2021г

Наблюдательный совет ПАО "Киевпроект" намерен одобрить проведение реконструкции здания компании по ул. Богдана Хмельницкого, 16-22 в Киеве под многофункциональный комплекс (МФК) в 2021 году.

Согласно сообщению "Киевпроекта" в системе раскрытия информации НКЦБФР, вопрос внесет в повестку дня внеочередного собрания акционеров, назначенного на 14 ноября.

Кроме того, на собрание будет вынесен вопрос согласования договора с ЧП ТДС "Нептун" о закупке материалов для текущего ремонта помещений "Киевпроекта" на общую сумму 22 млн грн, а также с ООО "Сити Буд Девелопмент" о работах подряда на сумму 8,28 млн грн.

Как сообщалось, девелоперами реновации здания "Киевпроекта" выступают Saga Development в партнерстве с Perfect Group и Kyivproekt Development.

Согласно предварительной концепции "Киевпроекта", в здании могут разместиться учебный центр и медиа-хаб, шоурумы стартапов и IT-компаний, офисные помещения, fashion-галерея, салоны красоты, фуд-корты. Предусмотрены апартаменты и подземный паркинг.

По данным на сайте Kyivproekt Development, 16-этажное здание старейшей проектной организации Киева "Киевпроект" функционирует как бизнес-центр класса "В". Общая арендная площадь офисов составляет 22,3 тыс. кв.м. Инфраструктура включает наземный паркинг на 50 машиномест.