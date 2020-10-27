Инвестиции

18:43 27.10.2020

Зеленский обсудил с французским инвестором перспективы сотрудничества в железнодорожной отрасли

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Зеленский обсудил с французским инвестором перспективы сотрудничества в железнодорожной отрасли

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным исполнительным директором компании ALSTOM Анри Пупар-Лафаржем и обсудил с ним перспективы реализации совместных проектов в железнодорожной сфере, сообщает пресс-служба главы государства.

"Несмотря на коронакризис, который продолжается во всем мире, экономики стран должны развиваться, и фундаментом для этого являются общие проекты. Для нас в приоритете проекты, ориентированные на добавленную стоимость и увеличение количества рабочих мест. Именно поэтому инфраструктурные проекты важны для Украины", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в Украине в 2020 году активно реализовывается программа строительства автомобильных путей и водного транспорта. Отдельно он отметил и украинскйю сеть железных дорог, которая является одной из крупнейших в Европе и имеет общую протяженность около 22 тыс. км.

Пупар-Лафарж в свою очередь подчеркнул, что компания рассматривает сотрудничество с Украиной не только в части модернизации подвижного состава железной дороги, но и как длительное сотрудничество для технического обслуживания парка локомотивов и создания в Украине рабочих мест. Локализация части производства в Украине, уверен он, позволит не только стимулировать развитие отечественного промышленного потенциала, но и поможет украинским производителям с выходом на экспортные рынки за счет включения в глобальные цепи поставок.

Зеленский отметил, что такие проекты очень важны.

Французская машиностроительная компания ALSTOM является одним из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта.

Теги: #французы #инвестиции #зеленский #желдорога
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