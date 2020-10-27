Инвестиции

16:05 27.10.2020

Украина ждет от Южной Кореи выгодных финусловий для развития высокоскоростного ж/д сообщения - Криклий

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Украина ждет от Южной Кореи выгодных финусловий для развития высокоскоростного ж/д сообщения - Криклий

Украина заинтересована сотрудничать с Корейским экспортно-импортным банком в развитии высокоскоростного железнодорожного движения при наличии выгодных финансовых условий.

Согласно сообщению на сайте Министерства инфраструктуры Украины, его глава Владислав Криклий во вторник провел встречу с представителями компании Hyundai Corporation.

"Мы готовы углублять наши отношения и внедрять совместный проект по развитию высокоскоростного железнодорожного движения, но при наличии выгодных финансовых условий будущего сотрудничества. Последние несколько месяцев мы вели постоянный диалог с представителями компании Hyundai Corporation относительно возможных форматов сотрудничества и процедур заключения необходимых соглашений", - отметил Криклий.

Он отметил, что Мининфраструктуры ожидает положительного решения корейского правительства по этому вопросу.

Проект "Высокоскоростные магистрали" предусматривает строительство новой инфраструктуры для высокоскоростного железнодорожного движения, депо и тяговых подстанций, а также приобретение 39 единиц подвижного состава высокоскоростных магистралей на сумму $1,3 млрд.

По предварительным оценкам общая длина путей, которую планируется построить составляет более 2 тыс. км, а потенциальное количество перевозимых пассажиров - 5 млн в год.

Теги: #корея #криклий #мининфраструктуры
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