Инвестиции

12:55 27.10.2020

"Евротерминал" начал строительство подъездного ж/д пути к станции "Одесса-Пересыпь"

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"Евротерминал" начал строительство подъездного ж/д пути к станции "Одесса-Пересыпь"

ООО "Евротерминал" приступил к строительству подъездного железнодорожного пути к станции "Одесса-Пересыпь" пропускной способностью до 1 млн тонн грузов в год.

"Железнодорожная ветка, которую строит "Евротерминал", позволит обрабатывать больший объем контейнеров, уменьшит нагрузку на городские улицы от движения большегрузного транспорта и снизит затраты грузоотправителей, экспедиторов и других участников транспортного процесса. Помимо этого, новый железнодорожный путь станет дополнительным стимулом для развития логистики как "Сухого порта", так и прилегающих к нему территорий", - цитирует пресс-служба гендиректора "Евротерминала" Александра Эйсмонта.

По информации компании, к настоящему времени по железной дороге в Одесский порт поступает до 20% контейнерных грузов. Остальные - автомобильным транспортом.

"Евротерминал" отмечает, что это связано с несоответствием пропускной способности ж/д путей порта и станции Одесса-порт. Пропускная способность станции Одесса-порт - 792 вагона в сутки, в то время, когда порт способен обрабатывать в несколько раз большее количество вагонов.

"Особенно это ощутимо в пиковые нагрузки на железную дорогу — весной и осенью, когда с морских терминалов порта отправляют зерно на экспорт. Объясняется это тем, что порт зажат рамками города и развивать ж/д инфраструктуру практически невозможно", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что новая ж/д ветка будет заходить на территорию "Сухого порта", что позволит обрабатывать и при необходимости проводить стафировку/расстафировку грузов в контейнерах. А также обрабатывать грузы по различным технологическим процессам: вагон-склад, вагон-контейнер и прочее. В планах компании, через вновь построенную ж/д ветку обрабатывать любые виды грузов: контейнеры, сыпучие грузы, генеральные грузы.

После окончания строительства подъездного пути, "Евротерминал" планирует приступить к строительству специализированной станции по обработке контейнеров и контейнерных поездов, и комплекса по доработке зерновых и нишевых культур.

Компания "Евротерминал" – инвестор строительства на территории Одессы "Сухого порта" – мультимодального логистического комплекса, включающего в себя демпферную площадку Одесского морского порта и логистический центр с развитой инфраструктурой.

Теги: #порт #евротерминал #одесса #желдорога
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