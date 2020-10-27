"Шато Чизай" в 2021 г. планирует запуск производства бренди, коньяков и игристого

ООО "Винодельческая компания Шато Чизай" (Берегово, Закарпатской обл.) планирует заняться производством игристого вина, бренди и коньяков, инвестиции в запуск последних двух продуктов составят около $2 млн, сообщил собственник и основатель компании "Шато Чизай" Геннадий Гутман.

"Мы планируем выпускать бренди и коньяки. Сейчас занимаемся проектированием спиртохранилища на 63 тыс. дал. Это будет совершенно новая линия и новое направление в "Шато Чизай". Строительство запланировано на нашем заводе первичного виноделия, где осуществляется переработка винограда. Также мы планируем выпуск игристого, еще одно наше новое направление. Плановая цена проекта по бренди и коньякам, ориентировочно, $2 млн", - сообщил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Запустить производство бренди и коньяка, при благоприятных условиях, в компании планируют в январе-феврале, игристых вин – в 2021 году.

Отвечая на вопрос о влиянии пандемии на продажи вин компании "Шато Чизай", собственник компании отметил, что продажи весной 2020 к весне 2019 года упали на 50%.

"Сейчас рынок возобновляется, однако пугает неопределенность ситуации с коронавирусом. Если первые месяцы пандемии падение было 50-55%, то, начиная с августа, наблюдался рост, сейчас опять будет спад", - сказал Гутман.

Несмотря на COVID-19 в винодельческой компании продолжили открывать новые рынки для своей продукции, так, в 2020 году "Шато Чизай" начало поставки в Англию, Данию, подписали контракт на поставку с Японией, Норвегией и Мексикой.

"Сейчас готовим маленькую поставку, но это все равно очень интересно, в один из винодельческих краев - Венгрию. В США, Канаду, Израиль, Австралию мы поставляем наши вина уже несколько лет. В этом году мы отгрузили 50 тыс. литров вина в Киргизию, это хороший и интересный рынок", - заметил основатель компании.

"Шато Чизай" в нынешнем году завершила строительство нового подвала для выдержки вин в дубовых бочках и для хранения коллекционного вина в бутылках. Также планирует реконструкцию большого винохранилища - там будут находиться ячейки для хранения вина членов клуба "Шато Чизай" с необходимыми условиями хранения, оптимальным температурным режимом.

По словам Гутмана, на перспективу в "Шато Чизай" рассматривают возможность закладки до 50 га виноградников, однако, как уточнил собственник компании, это не вопрос следующего года. Кроме того, после окончания пандемии в компании планируют заняться строительством гостиницы на виноградниках - на 40-45 номеров.

ООО "Винодельческая компания Шато Чизай" основана в 1995 году в г.Берегово (Закарпатская обл.). Занимается выращиванием винограда, его переработкой и производством вина. Имеет два завода - первичного виноделия в с. Оросиево и вторичного виноделия в г. Берегово.

В 2006 году компания заложила виноградники в Берегово на площади 272 га.