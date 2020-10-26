Инвестиции

18:00 26.10.2020

Количество и разнообразие страховщиков Украины позволяет иностранным инвесторам выбрать объект максимально соответствующий потребностям - мнение

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Количество и разнообразие страховщиков Украины позволяет иностранным инвесторам выбрать объект максимально соответствующий потребностям - мнение

Активно работающие более 160 страховых компаний Украины разных размеров, форм собственности и с разными бизнес-моделями дает широкие возможности инвесторам выбрать объект инвестирования, который максимально соответствует его возможностям и потребностям.

Отметил в своем выступлении в ходе онлайн-конференция "Украина-Кипр: Новые возможности для сотрудничества" с участием украинских и кипрских дипломатических учреждений, профильных министерств, руководства Торгово-промышленных палат обеих стран и деловых кругов Украины и Кипра, генеральный директор Ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский, сообщается в пресс-релизе объединения.

При этом подчеркнув, что размер инвестиций будет существенно ниже, чем в тех странах Восточной Европы, которые уже является членами Евросоюза.

Говоря о преимуществах страхового рынка Украины он отметил, что в отличие от многих стран Восточной Европы, имеет высокую диверсификацию по предлагаемым страховым продуктам. На долю ОСАГО приходится всего порядка 15% от общего объема страховых премий на рынке, что свидетельствует о его развитости.

"Сейчас в Украине идет адаптация норм Евродирективы Solvency II и Директивы о реализации страховых услуг (IDD), а также модернизация нормативных документов государственного надзора, которые относятся к страхованию. Это способствует повышению прозрачности и стабильности работы страхового рынка", подчеркнул Черняховский.

При этом отметив, что учитывая то, что показатели возврата на инвестиции в страховании в странах ЕС уже несколько лет стабильно снижаются, в том числе и из-за завышенных регуляторных требований Solvency II, украинский страховой рынок может стать для инвесторов интересным дополнением к вложениям в акции европейских страховых компаний.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время можно рассчитывать на рост кредитования в Украине, как следствие – на увеличение покупок недвижимости и автомобилей, рост займов корпоративного сектора, что должно стимулировать объемы страхования, как физическими лицами, так и предприятиями.

"У нас в стране представлены несколько десятков страховых компаний с иностранным капиталом или инвестициями из стран ЕС и Северной Америки. Украинские страховщики сейчас заинтересованы в привлечении как стратегических инвесторов-партнеров, так и портфельных инвестиций", отметил он.

Как отмечается в сообщении, отдельная секция конференции была посвящена вопросам финансового рынка и страхования. В секции приняла участие Ассоциация страховщиков Кипра, которая объединяет 30 страховых компаний страны.

Теги: #инвестиции #страхование #черняховский
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