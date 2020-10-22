Инвестиции

17:04 22.10.2020

Генподрядчиком строительства комплекса по переработке отходов во Львове стал консорциум WTT Netherlands BV - Axis Industries UAB

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Генподрядчиком строительства комплекса по переработке отходов во Львове стал консорциум WTT Netherlands BV - Axis Industries UAB

ЕБРР утвердил победителя международного тендера на строительство механико-биологической комплекса по переработке отходов во Львове, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Генеральным подрядчиком определено консорциум компаний WTT Netherlands BV - Axis Industries UAB (Нидерланды, Литва). Официальное письмо с результатами рассмотрения отчета, направленного в банк, ЛКП "Зеленый город" получило сегодня, 22 октября", – указано в сообщении пресс-службы горсовета.

Ожидается, что с момента подписания договора реализация проекта продлится 24 месяца. В данное время на месте будущего строительства завершаются подготовительные работы, сообщают во Львовском горсовете.

По данным городского совета консорциум-победитель конкурса построил комплексы по переработке отходов в Великобритании, Италии и Литве.

Как сообщалось, ЕБРР выделил Львову кредит на 20 млн евро для модернизации инфраструктуры переработки и поведения с твердыми бытовыми отходами. Кроме того, город получил 11 млн евро в грантов на те же цели.

Согласно договору средства выделены на усовершенствование системы сбора и сортировки отходов, первоочередных мероприятий по рекультивации Грибовичского полигона и на строительства первой очереди мусороперерабатыващего завода во Львове мощностью 250 тыс. тонн в год.

Теги: #львов #тендер #отходы
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