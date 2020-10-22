Инвестиции

13:24 22.10.2020

Ярославский инвестирует EUR5,5 млн в создание производства трамваев на базе "Экополиса ХТЗ"

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Ярославский инвестирует EUR5,5 млн в создание производства трамваев на базе "Экополиса ХТЗ"

Владелец группы DCH бизнесмен Александр Ярославский намерен инвестировать EUR5,5 млн в создание производства низкопольных трамваев на базе бизнес-парка "Экополис ХТЗ" в Харькове, сообщается на сайте DCH.

"Производство будет комплексным - "проектирование-создание-выпуск". Наш трамвай должен быть лучше европейских моделей по цене и качеству. Через полтора-два года планируем начать серийное производство", - цитирует пресс-служба гендиректора ХТЗ Андрея Коваля в ходе представления производственной площадки на минувшей неделе.

Он добавил, что на площадке предстоят ремонтные работы в большом объеме, но "это не проблема".

В свою очередь Ярославский напомнил, что с просьбой об идее создания трамвая к нему обратились городские власти в лице Геннадия Кернеса (мэр Харькова – ИФ) и Игоря Терехова (первый заместитель – ИФ).

По информации DCH, инжиниринговое и консультационное сопровождение проекта будут осуществлять партнеры из Чехии. Другие подробности проекта пока не приводятся.

"Трамвайное производство станет первым резидентом индустриальной части бизнес-парка "Экополис ХТЗ" помимо самого Харьковского тракторного завода. Кроме того, у нас много глобальных технологических компаний, с которыми мы готовимся сотрудничать. Например, подписано меморандум с Hewкlett Packard Enterprise ", - сообщил директор управляющей компании "Экополис ХТЗ" Виталий Баранников.

Как сообщалось, двигатели для харьковского трамвая планируется заказывать у ГП Завод "Электротяжмаш".

Это не первая попытка запустить производство "харьковского трамвая". В апреле 2017 года состоялась презентация нового трамвая, созданного специалистами Салтовского трамвайного депо, который в августе того же года вышел на маршрут.

Бизнес-парк "Экополис ХТЗ" - долгосрочный инвестиционный проект, создаваемый группой DCH бизнесмена Александра Ярославского на основе площадей Харьковского тракторного завода (ХТЗ), который станет якорным резидентом. Плановый объем инвестиций - $1 млрд до 2033 года. Планируется создать не менее 10 тыс. рабочих мест. В составе бизнес-парка будут работать индустриальный парк, технопарк (IT- и R&D-кластеры), логистический комплекс с распределительным центром e-commerce, агротехнологический и торговый кластеры, медицинский и образовательный центры. В Украине трамваи (в том числе низкопольные) производят компании "Татра-Юг" на базе мощностей ПО "Южмаш" (трамвайные вагоны по полному циклу с уровнем локализации 95%), СП "Электронтранс" (Львов, создано в 2011 году концерном "Электрон" и немецкой фирмой TransTec F&E Vetschau UG). Кроме того, производство трамвайных вагонов осваивает на Черниговском автозаводе корпорация "Эталон".

Помимо этого, собственную сборку трамваев на базе модернизированных кузовов чешских Tatra (производит по чешской лицензии ООО "Политехносервис" на заводе в Калуше) ведут электротранспортные компании в Виннице ("Винницкая транспортная компания, трамвай VinWay), Запорожье, Одессе, Киеве.

Теги: #экополис_хтз #ярославский #dch
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