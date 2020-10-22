Украина и Нидерланды намерены сотрудничать в развитии электротранспорта

Старший вице-президент холдинга VDL Group (Нидерланды) Рольф-Ян-Цвип сообщил о готовности компании сотрудничать с Украиной в развитии транспортной инфраструктуры и электротранспорта.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в четверг, об этом он заявил в ходе встречи с главой ведомства Владиславом Криклием. Во встрече также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, заместитель министра инфраструктуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Анатолий Климашевский, президент концерна "Электрон" Юрий Бубес, представители министерства и холдинга VDL Group.

Отмечается, что в ходе переговоров министр сосредоточил внимание на том, что количество электромобилей в Украине постоянно растет, поэтому важным вопросом для ведомства остается создание развитой сети зарядной инфраструктуры, которая позволила бы владельцам электрокаров комфортно передвигаться не только в пределах населенных пунктов, но и в междугородном сообщении.

Он сообщил, что в настоящее время совместно со специалистами и учеными министерство работает над внесением новых изменений в государственные строительные нормы по планированию и застройке территорий, которые бы позволили размещение електрозарядних станций на всех дорогах общего пользования. На сегодня в действующих строительных нормах предусмотрена обязательность размещения електрозарядних станций (ЭЗС) на магистральной сети населенных пунктов, а также на автодорогах госзначения. Однако конкретно не определены их объемы с учетом существующего количества электромобилей и ростом на перспективу. Кроме того, в действующих нормах не предусмотрены ЭЗС на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

По словам министра, для развития внутреннего рынка электромобильности правительство прорабатывает возможность создания стимулирующих мер. Так, в Верховной Раде уже зарегистрированы законопроекты №3476 и №3477, предусматривающие ряд налоговых и таможенных льгот для производства электрических транспортных средств в Украине. Вместе с тем, представители бизнеса из Китая, США и Германии заинтересованы в производстве электрокаров и батарей на территории Украины, но ждут преференций со стороны государства. Поэтому главная задача украинской стороны в этом ключе - создать условия для создания собственного производства электромобильной отрасли.