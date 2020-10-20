Мининфраструктуры планирует создать аэропортовый и железнодорожный спецфонды для финансирования проектов ГЧП

Министерство инфраструктуры Украины планирует создать аэропортовый и железнодорожный специальные фонды для финансирования проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), в том числе - софинансирования проектов концессии аэропортов и ж/д вокзалов.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе панельной дискуссии "Приватизация и концессия в транспорте 2020-2021: следующие шаги" в Киеве во вторник, команда в составе специалистов Международной финансовой корпорацией (IFC) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) завершила предварительный анализ возможности передачи в концессию некоторых аэропортов.

"Предполагается, что они смогут получить доступ к государственному софинансированию через специальный аэропортовый фонд. Источником наполнения фонда будет в первую очередь акциз на авиатопливо, что позволит ежегодно восстанавливать по два региональных аэропорта", - отметил Криклий.

По словам министра, до создания фонда Украиной уже реализуется концепция ГЧП, когда государство предоставляет финансирование на восстановление взлетно-посадочной полосы, а частный инвестор инвестирует в обновление терминальной части. По такой модели сейчас строится аэропорт в Днепре и планируется аэропорт в Закарпатье.

Кроме этого, Криклий отметил, что сейчас изучается возможность открытия и железнодорожного фонда, который может стать источником платежей за эксплуатационную готовность для осуществления концессии вокзалов и других проектов ГЧП, а также может ускорить процесс обновления пассажирского подвижного состава "Укрзализныци".

"Общий объем инвестиций, необходимый для модернизации семи железнодорожных вокзалов, - 3,8 млрд грн. Сейчас мы проходим необходимые процедуры, которые, конечно, хотелось бы ускорить. В среднем концессионный проект продолжается 22 месяца, из которых 12 - на подготовку. В декабре будем иметь решение о целесообразности подготовки ТЭО железнодорожных вокзалов, в марте-2021 - ТЭО проектов и следующий шаг - объявление концессионных конкурсов", - сообщил глава Мининфраструктуры.

По его словам, министерство активно готовит концессионные проекты железнодорожных вокзалов Харькова, Днепра, Винницы, Хмельницкого, Николаева, Чопа и столичного вокзала "Киев-Пассажирский".

Криклий также сообщил о планах ведомства в развитии качественных и современных автодорог благодаря реализации Программы развития украинской сети автодорог через механизм ГЧП, которая сейчас финализируется при участии Всемирного банка и Global Infrastructure Facility.

Программа предусматривает восстановление более 4500 км дорог и привлечения инвестиций из частного сектора в размере около $9 млрд.