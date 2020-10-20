Инвестиции

11:33 20.10.2020

Правительство в ближайшее время обнародует аудит государства - Зеленский

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Правительство в ближайшее время обнародует аудит государства - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты проведенного аудита государства будут обнародованы Кабинетом министров в течение двух недель.

"Мы пытались понять: что не так было сделано в управлении экономикой за многие годы и как это исправить. Правительство провело полноценный аудит государства и в течение двух недель представит его результаты. Наконец-то. Но уже сегодня ясно: впереди много работы, а приоритеты понятны. Надо уменьшить долю государства в экономике и развивать государственно-частное партнерство. Наш финансовый ресурс ограничен, мы не можем удовлетворить всех. Но должны помочь тем, кто поможет другим. Это проекты с высоким мультипликатором, которые возвращают инвестиции через налоги и создают новые рабочие места", - сказал Зеленский во время ежегодного послания главы государства к Верховной Раде во вторник.

Теги: #аудит #зеленский #кабмин
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