Зеленский заявил о начале работы над стратегией развития экономики Донецкой и Луганской областей

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что государству необходима Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, работа над которой уже началась.

"Уже сегодня на свободных территориях Донецкой и Луганской областей мы строим новый Донбасс – современный, безопасный и богатый. Но чтобы сделать таким регион, который больше всего пострадал от российской агрессии, нужны особые экономические условия. Нам нужна Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, включающая налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам. Работа над ней уже началась", - сказал он в своем ежегодном послании к Верховной Раде во вторник.