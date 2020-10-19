Инвестиции

18:48 19.10.2020

"ДТЭК Нефтегаз" в 2020г вложит в бурение около 3 млрд грн

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"ДТЭК Нефтегаз" в 2020г вложит в бурение около 3 млрд грн

 ООО "ДТЭК Нефтегаз" в 2020 году вложит в бурение пяти глубоких скважин около 3 млрд грн, сообщил генеральный директор компании Игорь Щуров.

По его словам, которые цитирует пресс-служба компании, "ДТЭК Нефтегаз" в этом году уже завершил бурение трех скважин и продолжает строительство еще двух.

Так, недавно компания завершила бурение скважины №59 глубиной 5245 м на Мачухском газоконденсатном месторождении. Газовые залежи месторождения имеют карбонатную природу и характеризуются аномально высокими пластовыми давлениями – свыше 1000 атм и температурой на забое 160-170°С.

В пресс-службе отмечают, что ранее такие скважины на месторождении строились до года и более, но за счет использования передовых технологий срок бурения был сокращен до 141 суток. Буровым подрядчиком выступило ООО "Сервис-Ойл" с установкой Drillmec-350, оснащенной системой верхнего привода Top Drive.

Как сообщалось, "ДТЭК Нефтегаз" в 2019 году увеличил добычу природного газа на 0,7% по сравнению с 2018 годом – до 1,66 млрд куб. м.

"ДТЭК Нефтегаз" – операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре группы "ДТЭК". Является крупнейшей частной газодобывающей компанией в Украине. В портфель ее активов входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", осуществляющие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

"ДТЭК" создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Группе делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии, добыче природного газа.

Теги: #дтэк_нафтогаз #бурение #скважины
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