Инвестиции

20:27 16.10.2020

Украина и Турция намерены сотрудничать для увеличения турецких инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов в Украине – совместное заявление президентов

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Украина и Турция намерены сотрудничать для увеличения турецких инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов в Украине – совместное заявление президентов

Украина и Турция намерены продолжать сотрудничество с целью увеличения турецких инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов в Украине с учетом возможностей, которые предоставляет программа "Большое строительство" в Украине.

"Отмечаем важность скорейшего завершения переговоров по Соглашению о свободной торговле между Украиной и Турецкой Республикой. Подчеркиваем необходимость активизации сотрудничества в рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в совместном заявлении президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам их встречи в Стамбуле 16 октября, опубликованном на сайте президента Украины.

Турция приветствует намерение Украины присоединиться в статусе наблюдателя в Организации исламского сотрудничества, а также отмечает интерес Украины к взаимодействию с Тюркским советом.

Главы государств также договорились работать в направлении проведения Года Украины в Турции и Года Турции в Украине, что будет еще сильнее углублять культурно-гуманитарное сотрудничество и межчеловеческие контакты между странами.

Теги: #инвестиции #турция #сотрудничество
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