Инвестиции

18:14 16.10.2020

"Запорожсталь" разработала инвестпроекты экомодернизации предприятия и инициирует их включение в областную экопрограмму на 2021-2027гг

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"Запорожсталь" разработала инвестпроекты экомодернизации предприятия и инициирует их включение в областную экопрограмму на 2021-2027гг

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" разработал инвестиционные проекты дальнейшей экологической модернизации предприятия для включения их в областную комплексную программу охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности на 2021–2027годы.

Согласно пресс-релизу компании в пятницу, генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко принял участие в состоявшемся 15 октября в Запорожской облгосадминистрации "круглом столе" с участием представителей власти, общественности и промпредприятий, посвященном разработке областной программы охраны окружающей среды, и представил инвестпроекты экомодернизации.

"Запорожсталь" не декларирует "намерения о намерениях" проводить экомодернизацию, а реализует конкретные решения, направленные на снижение нагрузки от собственного производства на окружающую среду. Комплексная программа экомодернизации "Запорожстали" на 15 млрд грн подтвердила свою эффективность. Только модернизация газоочисток аглофабрики позволила снизить выбросы пыли от агломашин на 70%. Не менее весомый результат дала модернизация доменных печей, строительство экологичной линии травления проката. Мы представили рабочей группе при облгосадминистрации проекты экологической трансформации, которые гарантировано дадут позитивный экологический эффект", - отметил гендиректор меткомбината, которого цитирует пресс-служба.

"Запорожсталь" предлагает включить в комплексную программу проекты экомодернизации в агломерационном, доменном, сталеплавильном и обжимном цехах, что позволит дополнительно снизить нагрузку на воздушный и водный бассейны города. Кроме того, комбинат разработал мероприятие по расширению системы мониторинга качества воздуха на границах своих санитарно-защитных зон.

По итогам "круглого стола" в Запорожской облгосадминистрации было объявлено о подписании меморандума о сотрудничестве между властью и запорожскими промпредприятиями по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Как сообщалось, "Запорожсталь" намерена подписать с ЗОГА меморандум о снижении экологической нагрузки на окружающую среду - такая договоренность была достигнута в ходе посещения председателем ЗОГА Виталием Боговиным "Запорожстали" 1 октября в рамках знакомства с программой модернизации комбината.

Тогда гендиректор "Запорожстали" Мироненко сообщал, что внедрение проектов с экологической модернизацией начались в 2012 году и поэтапно продолжается по настоящее время. На предприятии установлена двухступенчатая система газоочистки: 24 тысячи фильтров, которые постоянно обновляются в течение года. На сегодня показатели выбросов в атмосферу составляют 4-25 мг/куб. м при законодательно утвержденной европейской норме 50 мг/куб.м.

Суммарно с 2012 года МК "Запорожсталь" направил на экомодернизацию более 15 млрд грн. Кроме оснащения агломашин аглофабрики новыми аспирационными установками, произведена реконструкция доменных печей № 2, 3, 4. Построена современная линия солянокислотного травления проката, что позволило полностью прекратить сброс от цеха холодной прокатки № 1 в Днепр и паров серной кислоты в атмосферу.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого пользуется широким спросом у потребителей как на внутреннем рынке, так и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #запорожсталь #экология #инвестпроекты
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