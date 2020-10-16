Инвестиции

16:14 16.10.2020

Мининфраструктуры рассматривает варианты сотрудничества по строительству высокоскоростных железных дорог

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Мининфраструктуры рассматривает варианты сотрудничества по строительству высокоскоростных железных дорог

Министерство инфраструктуры рассматривает несколько вариантов сотрудничества с иностранными партнерами по проекту строительства высокоскоростных железных дорог, сообщается на сайте министерства.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в пятницу провел встречу с директором представительства компании Hyundai Corporation в Украине Иль Донг Чангом. Во встрече также принял участие первый заместитель министра Дмитрий Абрамович.

Криклий отметил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с компанией Hyundai Corporation.

"Выбор партнера для реализации проекта строительства высокоскоростных железных дорог будет осуществляться на основании анализа предложенных условий, которые должны быть выгодными для Украины. Проект требует комплексного подхода, в частности, в вопросах финансирования, сроков реализации, возможности подготовки ТЭО за счет грантовых средств и т.п.", - отмечают в Мининфраструктуры.

Директор украинского представительства Hyundai Corporation в ходе встречи сообщил о заинтересованности в реализации инфраструктурных проектов в Украине.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы использования подвижного состава на высокоскоростных железных дорогах и модели финансирования инфраструктурных проектов.

Теги: #криклий #мининфраструктуры #желдорога
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