МХП подписал контракт на EUR65,1 млн с китайской корпорацией САМСЕ по строительству электростанции в Винницкой области

Предприятие "Ладыжин ЭКО генерация", созданное агрохолдингом МХП и "Группой компаний "Сатер-экоэнерго", подписало контракт на строительство электростанции с Китайской корпорацией инжиниринга CAMCЕ.

Согласно пресс-релизу МХП в пятницу, проект стоимостью EUR65,1 млн будет реализован в городе Ладыжин Винницкой области. Он предусматривает строительство электростанции мощностью 12 МВт. Срок строительства 18 месяцев.

В МХП отметили, что основная деятельность САМСЕ включает в себя строительство промышленных и сельскохозяйственных объектов, объектов водного хозяйства, электроэнергетики, транспортных, нефтехимических объектов и тому подобное.

"Мы ищем ведущие мировые решения и имплементируем их в Украине. Кейс выработки электрической энергии из куриного помета может стать успешным примером для национального рынка энергоресурсов", - прокомментировал сделку замглавы правления МХП Максим Писарев.

Председатель правления CAMCE Ван Бо и председатель правления "Ладыжин ЭКО генерация" Олег Арапов подписали контракт через видеосвязь.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом - до $215 млн, выручка увеличилась на 32% - до $2,06 млрд.