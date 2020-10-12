Инвестиции

15:31 12.10.2020

Начало сотрудничества с PGNiG даст сигнал другим инвесторам – глава ФГИ

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Начало сотрудничества с PGNiG даст сигнал другим инвесторам – глава ФГИ

Подписание договора о конфиденциальности между польской компанией PGNiG и Фондом государственного имущества (ФГИ) позволит получить широкий доступ к информации об объектах приватизации, сказал глава Фонда Дмитрий Сенниченко.

Он отметил, что подписание соглашения с польскими партнерами в присутствии президентов обеих стран, положившее начало сотрудничеству с крупной европейской компанией, должно послужить сигналом инвесторам других стран об открытости Украины и прозрачности процессов приватизации.

"Такую беспрецедентную открытость, прозрачность и равные условия участия мы гарантируем каждому потенциальному инвестору – внутреннему и иностранному", – написал глава ФГИ на своей странице в Facebook в понедельник после подписания документа.

При этом он отметил, что приватизация открыла возможности к существенному расширению "инвестиционного меню Украины".

Как сообщалось, польская PGNiG и Фонд госимущества заключили договор о конфиденциальности в рамках будущего участия компании в приватизации украинских энергетических объектов.

По словам источника на рынке электроэнергии, польскую сторону в плане приватизации интересуют ТЭЦ и облэнерго.

PGNiG – крупнейшая нефтегазовая компания Польши, занимающаяся разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.

Согласно презентации на сайте ФГИ, к приватизации готовятся пакеты акций по 70% "Хмельницкоблэнерго" и "Николаевоблэнерго", 65% "Харьковоблэнерго", 60,25% "Запорожьеоблэнерго" и 50,99% "Тернопольоблэнерго".

В середине июня "Нафтогаз Украины" предложил ФГИ передать ему в собственность и управление шесть государственных ТЭЦ ("Северодонецкая ТЭЦ", "Одесская ТЭЦ", "Криворожская ТЭЦ", "Херсонская ТЭЦ", "Николаевская ТЭЦ" и "Днепровская ТЭЦ"), чтобы продемонстрировать действенность применения энергоэффективных технологий.

В свою очередь ФГИ отмечал, что рассматривается несколько вариантов решения дальнейшей судьбы госТЭЦ: приватизация, передача в концессию, местным общинам или "Нафтогазу".

Антимонопольный комитет Украины в конце августа дал разрешение на передачу шести ТЭЦ от ФГИ НАК "Нафтогаз Украины".

Теги: #фги #сенниченко #pgnig
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