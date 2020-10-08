Украино-индонезийская компания запустит фармацевтическое производство в Киевской области

Украино-индонезийская компания Pravitna genius sel в партнерстве с канадской компанией Immunitor (Ванкувер) до конца года планирует запустить фармацевтическое производство в Киевской области.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" CEO Pravitna genius sel Фредди Чахйоно (Freddy Cahyono), соответствующий договор о намерениях был подписан в среду представителями компаний при участии посольства Индонезии в Украине.

Инвестиции Pravitna genius sel в запуск производства в Киевской области составили около $1 млн. До конца 2020 года компания планирует получить сертификат GMP.

Одним из первых препаратов, производство которых планирует Pravitna genius sel, станет препарат, который будет стимулировать иммунную систему, что позволит не только лечить заболевания, но и предупреждать их появление.

Для производства препарата будет использоваться сырье канадского производства. Фредди Чахйоно отметил, что препарат, который будет производиться в Украине, планируется экспортировать за рубеж, в частности в Индонезию. До конца года компания намерена зарегистрировать препарат в Украине.

В свою очередь, посол республики Индонезия в Украине Юдди Криснанди отметил высокий экспортный потенциал препаратов, произведенных в Украине.

"Эти препараты смогут применять не только в Украине, но и во всем мире, в том числе и в Индонезии. Надеюсь, что они внесут свой вклад в борьбу с эпидемиями", - сказал посол.