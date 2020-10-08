Зеленский призвал британские финансовые круги инвестировать в Украину, участвовать в проекте создания Киев-Сити

Президент Украины Владимир Зеленский призвал британские финансовые круги активно использовать новые возможности для инвестирования в Украину, в частности в рамках развития рынков капитала, приватизации государственных объектов, построения финансовой инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе официального визита в Великобританию Зеленский в четверг посетил Лондонскую фондовую биржу, провел встречу с ее руководством, а также с лорд-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом. Президент Украины ознакомился с историей работы Лондонской фондовой биржи и сделал запись в Книге почетных гостей.

"Мы вводим новые финансовые инструменты. Мы голосуем законы, которые введут новую финансовую политику, привлекут инвестиции", - отметил на встрече Зеленский.

В ходе встречи обсуждались перспективы привлечения британских инвесторов к реализации проекта Киев-Сити.

"Мы хотели бы построить Киев-Сити – живой финансовый центр, финансовое сердце, а также район, в котором хочется работать и жить. Опыт, экспертиза и помощь лондонского Сити как ведущего мирового финансового центра были бы для нас чрезвычайно полезными", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства пригласил лорд-мэра лондонского Сити с делегацией британских бизнесменов, банкиров, юристов, представителей инновационных компаний и Лондонской фондовой биржи посетить Киев.