Технохолдинг TECHIIA инвестирует до $15 млн в Экотехнопарк с дата-центром в Новой Каховке, строительство может начаться весной 2021 г.

Международный технологический холдинг TECHIIA планирует первую очередь дата-центра в Новой Каховке за год-полтора после принятия законопроекта №3199, который позволит продавать отдельные объемы электроэнергии по двусторонним договорам на электронных аукционах.

"На сегодня мы забронировали сумму до $15 млн, которых хватит на начало строительства и реализацию первого этапа. Если будут какие-то задержки с привлечением тех партнеров, с которыми мы сейчас ведем переговоры, мы однозначно сможем подтянуть дополнительные ресурсы. Из тех $200 млн, которые мы хотим привлечь достаточно быстро, $15 млн отложены, что уже немалая сумма и позволит запустить первую очередь дата-центра на 40-50 МВт", - сообщил управляющий партнер холдинга TECHIIA Юрий Лазебников в комментарии журналистам в Киеве в среду.

По его словам, если Верховная Рада примет законопроект №3199 и позволит погода, то с первыми теплыми днями после окончания зимы холдинг будет готов начать строительство. И еще от года до полутора лет нужно будет, чтобы ввести в эксплуатацию первую очередь на 50 МВт.

"Сейчас наша задача - это энергетическая инфраструктура. Если не будет решен вопрос электричества, если законопроект не примут - строительство дата-центра не начнется", - подчеркнул он.

Планируется, что холдинг создаст ряд инфраструктуры с разной степенью защищенности вплоть до TIER3.

"Мы очень много сотрудничаем с голливудскими компаниями по производству графики и съемки фильмов. У нас есть запросы на ЦОД для их потребностей. Безусловно, такие компании как Amazon - это одна из основных целей. И те потребности, которые у них есть в Европе, мы сможем закрыть на 100%. Та работа, которую мы начнем продвигать - это привлечение именно таких компаний в Украину и размещение их мощностей здесь для хранения данных и для обработки", - подчеркнул Лазебников.

Он отметил, что для функционирования дата центра на территории Украины планируется создать ООО.

"Структуру мы сейчас обсуждаем. Это будет очень сильно зависеть от того, как пройдут переговоры с инвесторами, какое количество денег нам придется вложить самим. Безусловно, в Украине это будет некая компания, скорее всего ООО, которая будет оперировать дата-центром, нанимать сотрудников. При этом вся международная структура, которая будет связана с инвестициями, будет полностью открытой. Но она пока зависит от текущих переговоров", - подчеркнул управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Он также отметил, что финализация переговоров с будущими инвесторами проекта очень зависит от того, когда Верховная Рада примет законопроект №3199 о внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии", которые позволят делать исключения для отдельных производителей по продаже отдельных объемов электрической энергии по двусторонним договорам на электронных аукционах.

Как сообщалось, технохолдинг TECHIIA планирует инвестировать $200 млн в постройку Экотехнопарка с дата-центром в Херсонской области, в составе которого планируется дата-центр и агроферма для утилизации его теплового излучения.

Министерство цифровой трансформации Украины и международный технологический холдинг TECHIIA договорились о сотрудничестве в развитии IТ, дата-центров, киберспорта и STEM-образования.

Международный технологическихй холдинг TECHIIA объединяет около 10 различных бизнес-направлений, среди которых - киберспортивная компания, IТ-продуктовая и IТ-сервисная компания, производство и дистрибуция плюшевых игрушек премиум-класса, венчурная студия, девелоперская компания и ряд других бизнесов.

Офисы холдинга работают на Кипре и в Лос-Анджелесе (США), представительства - в Гонконге и Сингапуре.