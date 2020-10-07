Инвестиции

17:37 07.10.2020

Технологический холдинг TECHIIA планирует инвестировать $200 млн в простройку Экотехнопарка с дата-центром в Херсонской области

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Технологический холдинг TECHIIA планирует инвестировать $200 млн в простройку Экотехнопарка с дата-центром в Херсонской области

Международный технологический холдинг TECHIIA планирует построить Экотехнопарк в Херсонской области, в составе которого планируется дата-центр и агроферма для утилизации его теплового излучения.

"Экотехнопарк - это новая ниша для масштабных инвестиций в украинскую ИТ-отрасль. Для этого у нас есть все: удобная для больших иностранных клиентов география между Азией и Европой, дешевая электроэнергия, быстрый и качественный интернет", - цитируется управляющий партнер холдинга TECHIIA Юрий Лазебников в пресс-релизе, распространенном перед пресс-конференцией в Киеве в среду.

Сотрудничество TECHIIA и Минцифры предусматривает реализацию проекта Экотехнопарка в Херсонской области. В его основе планируется построить дата-центр мощностью до 500МВт, который будет выполнять функции хранения, обработки данных и 3D рендеринга. Дата-центр планируют построить с использованием современных технологий и с учетом заботы об окружающей среде. Тепло, которое будет выделять дата-центр, планируют утилизировать в агроферме, которая также будет частью Экотехнопарка.

Для реализации первой очереди проекта планируется привлечь не менее $200 млн инвестиций в инфраструктуру. Дата-центр будет обслуживать оборудование стоимостью около $1 млрд.

Объект, по мнению TECHIIA , создаст не менее 200 рабочих мест.

Планируется, что строительство дата-центра мощностью 500МВт позволит загрузить все шесть энергоблоков Запорожской АЭС.

Среди других стратегических направлений сотрудничества TECHIIA и Министерства цифровой трансформации - строительство киберспортивной инфраструктуры, в частности, киберспортивных арен и отелей, развитие STEM-образования в Украине и реализации проектов корпоративной социальной ответственности

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины 6 октября и международный технологический холдинг TECHIIA договорились о сотрудничестве в развитии IТ, дата-центров, киберспорта и STEM-образования.

Теги: #инвестиции #херсонская_область #ит #экотехнопарк
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