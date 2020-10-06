Инвестиции

19:30 06.10.2020

Совет господдержки кинематографии утвердил перечень из 72 кинопроектов-победителей конкурсного отбора Госкино

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Совет господдержки кинематографии утвердил перечень из 72 кинопроектов-победителей конкурсного отбора Госкино

Совет по государственной поддержке кинематографии утвердил перечень из 72 кинопроектов-победителей 14-го конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"В перечень кинопроектов-победителей Четырнадцатого конкурсного отбора Совет по государственной поддержке кинематографии включила 72 кинопроекта по 10-ти направлениям", - говорится в сообщении пресс-службы Госкино.

В частности, в категории "Игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские), национальные" победили 11 проектов, в частности фильмы: "Серые пчелы" Дмитрия Мойсеева, "Демоны" Натальи Ворожбит, "Антропоцен" Мирослава Слабошпицкого и "Малевич" Дарьи Онищенко.

В категории "Игровые полнометражные национальные фильмы (для широкой зрительской аудитории)" отобрано 9 проектов, в частности фильмы: "Мирный 21" Ахтэма Сейтаблаева и "Бешеная свадьба 3" Любомира Левицкого.

В категории "Игровые полнометражные фильмы совместного производства мажоритарная копродукция" отобрано 4 проекта, в частности фильм "Люксембург, Люксембург" Аонио Лукича.

В категории "Игровые полнометражные фильмы совместного производства миноритарная копродукция" отобрано 8 проектов, в частности фильм "Длительное бегство" ("Long Run") Андреа Маньяни.

В категории "Неигровые национальные фильмы" отобрано 22 проекта, в частности фильмы: "Одной вселенной мало, Иван Марчук" Янины Кучер и "Евродонбас" Корнея Грыцюка.

В категории "Неигровые фильмы совместного производства" отобрано 7 проектов, в частности фильм: "Мифы. Хроника третьей мировой войны" Дарьи Юркевич.

В категории "Неигровые телесериалы" отобрано 2 проекта, в частности телесериалы: "Чернобыль" Тараса Ткаченко и Ариане Рикер и "Талисман Романа" Даниила Сырых.

В категории "Анимационные короткометражные фильмы" отобрано 4 проекта, в частности фильм "Про моряка" Степана Коваля.

Теги: #господдержка #список #кино
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