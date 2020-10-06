Инвестиции

19:03 06.10.2020

"Укрпошта" подписала с ЕИБ кредитное соглашение на EUR30 млн на модернизацию логистической сети

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"Укрпошта" подписала с ЕИБ кредитное соглашение на EUR30 млн на модернизацию логистической сети

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и "Укрпошта" в ходе 22-го саммита Украина-ЕС в Брюсселе подписали соглашение о привлечении кредита в размере EUR30 млн на строительство трех новых сортировочных центров, 20 почтовых депо и развитие IT-инфраструктуры, сообщила вице-президент ЕИБ Лиляна Павлова.

"Проекты будут посвящены поддержке улучшения модернизации логистической сети "Укрпошты", включая новые сортировочные узлы, около 20 новых депо, а также инвестиции в IТ-инфраструктуру", - сказала она в ходе пресс-брифинга во вторник.

По ее словам, инвестиции позволят улучшить уровень почтовых услуг и сократить время доставки международных и внутренних посылок, писем и документов.

Кредит предоставляется вместе с технической помощью для модернизации логистической сети национального почтового оператора, добавили в ЕИБ.

Теги: #укрпошта #еиб
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