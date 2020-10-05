Инвестиции

18:24 05.10.2020

Криворожский ЖРК намерен в 2021г сохранить финансирование инвестпрограмы на уровне 2020г

2 мин читать
Криворожский ЖРК намерен в 2021г сохранить финансирование инвестпрограмы на уровне 2020г

Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) в рамках реализации стратегии развития в 2018-2022 гг. по трем основным направлениям - сохранение объемов производства, повышение качества товарной продукции и снижение ее себестоимости - намерен в 2021 году направить на инвестиционную программу развития 680 млн грн – на уровне 2020 года.

Как сообщил начальник отдела стратегии и инвестиций КЖРК Петр Солодкий корпоративному изданию, фактическое освоение инвестсредств в 2019 году составило 584 млн грн, при этом на капремонты было направлено 76,3 млн грн, инвестиции – 507,7 млн грн.

Инвестпрограмма 2020-го составила 683,8 млн грн, в том числе на капремонты - 123,3 млн грн, проекты поддержания – 560,5 млн грн.

Ключевыми направлениями инвестиций были горно-капитальные работы для вскрытия горизонтов шахт взамен выбывающих. Помимо приобретения основного горно-шахтного оборудования для шахт и шахтостроительного управления (ШСУ), а также в рамках реализации программы энергоэффективности инвестпрограммой 2020 года предусматриваются мероприятий по следующим основным направлениям: приведение главных водоотливов шахт к проектному состоянию, модернизация системы освещения на промплощадках шахт, децентрализация компрессорного хозяйства.

Фактически на 1 сентября 2020 года освоено инвестсредств на 336,9 млн грн: капремонты – 71,4 млн грн, проекты поддержания – 265,5 млн грн.

"Инвестпрограмма на 2021 год прогнозируется на уровне 2020-го – 680 млн грн. Более 80% средств планируется направить на реализацию проектов поддержания: горно-капитальные работы для вскрытия горизонтов шахт взамен выбывающих. приобретение новой техники для шахт и ШСУ, ремонт турбокомпрессоров энергоцеха, программу энергоэффективности. Приобретение основного горно-шахтного оборудования для шахт и ШСУ", - констатирует Солодкий.

По его словам, при формировании инвестпрограммы на 2022 год будут включены в дальнейшую реализацию проекты 2021-го, а также проекты энергоэффективности и модернизации дробильно-сортировочных фабрик (ДСФ) всех шахт. "Прогрессивное развитие и постоянное совершенствование – это цель, к которой стремится наше предприятие", - подчеркнул начальник отдела.

В другой информации компании сообщается, что в 2020 году для шахтостроительного управления были приобретены четыре буровые установки Boomer S1D, два погрузчика Scooptram EST3.5 и два погрузчика Scooptram EST2D.

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.

Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.

Операционное управление предприятием осуществляет группа "Приват".

Теги: #кжрк #инвестпрограмма
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:48 01.10.2020
На КЖРК повысили зарплату еще на 10% с 1 октября

На КЖРК повысили зарплату еще на 10% с 1 октября

13:13 30.09.2020
На КЖРК продолжают подземный протест горняки только одной шахты из четырех

На КЖРК продолжают подземный протест горняки только одной шахты из четырех

11:06 28.09.2020
На КЖРК продолжают подземный протест горняки двух шахт из четырех

На КЖРК продолжают подземный протест горняки двух шахт из четырех

10:48 24.09.2020
Администрация КЖРК вынуждена остановить предприятие из-за блокировки мощностей протестующими и призывает горняков к переговорам

Администрация КЖРК вынуждена остановить предприятие из-за блокировки мощностей протестующими и призывает горняков к переговорам

13:33 16.09.2020
Руководитель КЖРК распорядился о подготовке к консервации всех четырех шахт предприятия – Волынец

Руководитель КЖРК распорядился о подготовке к консервации всех четырех шахт предприятия – Волынец

16:48 15.09.2020
DCH Steel Ярославского не имеет акций КЖРК и не участвует в операционном управлении предприятием

DCH Steel Ярославского не имеет акций КЖРК и не участвует в операционном управлении предприятием

19:18 14.09.2020
Администрация КЖРК повысила ставки с 1 сентября, протестующие требуют более значительного повышения и улучшения условий труда

Администрация КЖРК повысила ставки с 1 сентября, протестующие требуют более значительного повышения и улучшения условий труда

12:21 08.09.2020
Всего около 400 человек объявили подземный протест в КЖРК – Волынец

Всего около 400 человек объявили подземный протест в КЖРК – Волынец

19:09 04.09.2020
Криворожский ЖРК за 8 мес. сократил добычу руды на 4,5%

Криворожский ЖРК за 8 мес. сократил добычу руды на 4,5%

15:55 14.02.2020
Инвестпрограмма "Укрпошты" в 2020г в 19 раз превышает вложения 2019г

Инвестпрограмма "Укрпошты" в 2020г в 19 раз превышает вложения 2019г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

АМКУ разрешил "Метинвесту" приобрести шахтоуправление "Покровское" и обогатительную фабрику "Свято-Варваринскую"

МИД Украины запускает новый формат консультаций для поддержки украинских экспортеров

RDS досрочно отремонтировала 37 км дороги Н-01 в Черкасской области и выиграла тендеры еще на 35 км

Минреинтеграции планирует провести инвентаризацию всех промышленных мощностей на подконтрольной территории Донбасса

В Украине до 2021г могут создать виртуальную экономическую зону для ИТ и ввести пилот по е-резидентству - проект приоритетных действий Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

Посол Германии: необходимо провести судебную реформу, чтобы количество немецких инвестиций в Украину возросло

Инвестиции СSD в открытие лаборатории для тестирования на COVID-19 в аэропорту "Борисполь" составили около 10 млн грн

"Укрэнерго" в 2021г намерено инвестировать в развитие сетей свыше 7 млрд грн

Глава Запорожской обладминистрации после знакомства с программой экомодернизации на "Запорожстали" намерен проверить другие предприятия

Польский ритейлер CCC в I полугодии запустил в Украине онлайн-продажи и расширил сеть до 19 магазинов

АМКУ разрешил "Метинвесту" приобрести шахтоуправление "Покровское" и обогатительную фабрику "Свято-Варваринскую"

Собственник бренда ETNODIM инвестировал около $30 тыс. в запуск производства растительного мяса в Украине

ФГИ объявил аукцион по продаже Суходольского спиртзавода за 21,6 млн грн во Львовской области

S&P считает реалистичной приватизацию ПриватБанка до 2025г

ФГИ объявил аукцион по продаже Бершадского спиртзавода за 19,8 млн грн в Винницкой области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА