Криворожский ЖРК намерен в 2021г сохранить финансирование инвестпрограмы на уровне 2020г

Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) в рамках реализации стратегии развития в 2018-2022 гг. по трем основным направлениям - сохранение объемов производства, повышение качества товарной продукции и снижение ее себестоимости - намерен в 2021 году направить на инвестиционную программу развития 680 млн грн – на уровне 2020 года.

Как сообщил начальник отдела стратегии и инвестиций КЖРК Петр Солодкий корпоративному изданию, фактическое освоение инвестсредств в 2019 году составило 584 млн грн, при этом на капремонты было направлено 76,3 млн грн, инвестиции – 507,7 млн грн.

Инвестпрограмма 2020-го составила 683,8 млн грн, в том числе на капремонты - 123,3 млн грн, проекты поддержания – 560,5 млн грн.

Ключевыми направлениями инвестиций были горно-капитальные работы для вскрытия горизонтов шахт взамен выбывающих. Помимо приобретения основного горно-шахтного оборудования для шахт и шахтостроительного управления (ШСУ), а также в рамках реализации программы энергоэффективности инвестпрограммой 2020 года предусматриваются мероприятий по следующим основным направлениям: приведение главных водоотливов шахт к проектному состоянию, модернизация системы освещения на промплощадках шахт, децентрализация компрессорного хозяйства.

Фактически на 1 сентября 2020 года освоено инвестсредств на 336,9 млн грн: капремонты – 71,4 млн грн, проекты поддержания – 265,5 млн грн.

"Инвестпрограмма на 2021 год прогнозируется на уровне 2020-го – 680 млн грн. Более 80% средств планируется направить на реализацию проектов поддержания: горно-капитальные работы для вскрытия горизонтов шахт взамен выбывающих. приобретение новой техники для шахт и ШСУ, ремонт турбокомпрессоров энергоцеха, программу энергоэффективности. Приобретение основного горно-шахтного оборудования для шахт и ШСУ", - констатирует Солодкий.

По его словам, при формировании инвестпрограммы на 2022 год будут включены в дальнейшую реализацию проекты 2021-го, а также проекты энергоэффективности и модернизации дробильно-сортировочных фабрик (ДСФ) всех шахт. "Прогрессивное развитие и постоянное совершенствование – это цель, к которой стремится наше предприятие", - подчеркнул начальник отдела.

В другой информации компании сообщается, что в 2020 году для шахтостроительного управления были приобретены четыре буровые установки Boomer S1D, два погрузчика Scooptram EST3.5 и два погрузчика Scooptram EST2D.

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.

Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.

Операционное управление предприятием осуществляет группа "Приват".