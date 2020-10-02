Инвестиции

19:30 02.10.2020

Посол Германии: необходимо провести судебную реформу, чтобы количество немецких инвестиций в Украину возросло

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Посол Германии: необходимо провести судебную реформу, чтобы количество немецких инвестиций в Украину возросло

В Украине необходимо провести судебную реформу, для того, чтобы количество немецких инвестиций в страну возросло, заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Мне очень грустно было, когда я приехала год назад: немецкие инвестиции пока что на том же уровне, что и в 2015 году, когда я оставила Украину в последний раз. Это, честно говоря, из-за недостатка судебной реформы. Просто наши инвесторы не считают, что они могут здесь защитить свои права перед справедливым судом, и это им мешает прийти. Все об этом знают, потому что одна компания рассказывает другой. Это очень плохо. Я со всеми сейчас об этом говорю, потому что заинтересованность немецких инвесторов была большой до кризиса, и, я думаю, будет большой после кризиса", - сказала посол в ходе программы "Михайловская,1", опубликованной на YouTube-канале Министерства иностранных дел Украины в пятницу.

Фельдгузен подчеркнула, что сейчас в Украине есть "окно возможностей", чтобы делать больше, для того, чтобы судебная реформа началась.

"И украинский народ, я думаю, хочет справедливого суда, судебную реформу. Наши инвесторы этого хотят. Я думаю, что малый и средний бизнес в Украине также этого хочет. Больше всего большие компании и олигархи заинтересованы, чтобы ничего не изменилось. Но это будет очень сложная работа. И мне кажется, что всем надо сотрудничать, чтобы этот риск преодолеть", - добавила она.

Дипломат также указала на возможность, что из-за кризиса вокруг Covid-19 Германия могла бы перевезти в Украину свои производства лекарств.

"Я думаю, что мы можем перевезти сюда производства, например, лекарств, которые сейчас в Китае или Индии, и мы узнали, что лучше иметь их ближе, есть логистические проблемы их привезти в Германию. Фармацевтическая отрасль в Украине - достаточно сильная. И, честно говоря, единственная новая инвестиция в последние месяцы - это было приобретение одного фармацевтического завода в Белой Церкви немецкой кампанией", - пояснила Фельдгузен.

Программа МИД "Михайловская, 1" - это серия интервью с украинскими и иностранными дипломатами, а также представителями международных организаций о закулисье дипломатической жизни и месте Украины в мире.

Теги: #инвестиции #германия
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