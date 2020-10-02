Инвестиции

19:15 02.10.2020

Инвестиции СSD в открытие лаборатории для тестирования на COVID-19 в аэропорту "Борисполь" составили около 10 млн грн

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Инвестиции СSD в открытие лаборатории для тестирования на COVID-19 в аэропорту "Борисполь" составили около 10 млн грн

Инвестиции СSD в открытие лаборатории для тестирования на COVID-19 в аэропорту "Борисполь" составили около 10 млн грн, сообщил генеральный директор медицинской лаборатории CSD Александр Дудин.

"Инвестиции в эту лабораторию составили около 10 млн грн", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во время официального открытия лаборатории в пятницу.

Комментируя планы по развитию CSD, Дудин отметил, что лаборатория начала проект развития франчайзинговой сети. В этом проекте речь идет о сети пунктов сбора биоматериала не только для тестов на коронавирус.

"Нашими франчайзи могут стать не только медики, но даже просто люди, которые хотят реализовать свою энергию или диверсифицировать свои денежные поступления. Например, недавно мы подписали договор с франчайзи, которые занимались железобетонными конструкциями и хотят диверсифицировать бизнес", - сказал он.

Дудин обратил внимание, что CSD в течение 10 лет работала как патоморфологическая лаборатория.

"Весь медицинский рынок знал нас как патоморфологическую лабораторию. Сейчас мы самая большая патоморфлаборатория и в Украине, и в Восточной Европе. С 2020 года мы начали развиваться в направлении общеклинических анализов, инфекции и бактериологии", - сказал он.

Как сообщалось, ООО "Аэрохендлинг", занимающееся наземным обслуживанием в международном аэропорту "Борисполь" (Киев), совместно с патоморфологической лабораторией CSD со 2 октября запускают линию быстрого ПЦР-тестирования пассажиров на COVID-19 в аэропорту.

Лаборатория CSD входит в перечень верифицированных, которые могут вносить результаты негативного ПЦР-теста на COVID-19 в электронную систему Центра общественного здоровья Украины. Все материалы CSD обрабатывает в своем медицинском пункте, расположенном непосредственно возле терминала "В" аэропорта "Борисполь", поэтому пассажиры могут получить тесты быстро, всего за шесть часов (стоимость теста - 1,5 тыс. грн).

Во время исследований будут использоваться реактивы и специальное лабораторное оборудование от итальянской компании Diatech Pharmacogenetics, имеющее международные сертификаты качества ISO 9001 и ISO 13485.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, бенефициарами ООО "Си Ес Ди Лаб" (Киев) выступают Елизавета Дудина, Валентина Топольницкая и "Бооптицка Лабораторж С.Р.О." (Чехия)

Теги: #инвестиции #лаборатория #аэропорт
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