Инвестиции

19:07 02.10.2020

"Укрэнерго" в 2021г намерено инвестировать в развитие сетей свыше 7 млрд грн

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"Укрэнерго" в 2021г намерено инвестировать в развитие сетей свыше 7 млрд грн

НЭК "Укрэнерго" в 2021 году планирует инвестировать в развитие сетей 7,128 млрд грн, сообщается на сайте компании в пятницу.

Согласно сообщению, 5,43 млрд грн (76%) планируется инвестировать в техническое переоснащение, реконструкцию и приобретение оборудования, 1,698 млрд грн (24%) – в новое строительство.

При этом более 75% всех инвестиций составляют кредитные средства, привлеченные НЭК "Укрэнерго" от международных финансовых институций, в частности Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), банка правительства Германии KfW. Остальное финансирование – тарифные и собственные средства компании.

В сообщении указывается, что рост доли заемного финансирования является составляющей инвестиционной политики "Укрэнерго", проводимой компанией свыше 5 лет. Такая политика позволяет привлечь кредиты на срок в среднем 20 лет под низкие проценты (до 3%), что снижает нагрузку на тариф НЭК, поясняются в компании.

"В 2021 году "Укрэнерго" планирует выйти на финишную прямую в реализации программы замены силового оборудования подстанций. Также мы сосредоточимся на комплексной реконструкции и автоматизации подстанций, реализации проектов для обеспечения надежности энергообеспечения приграничных и прифронтовых регионов на востоке Украины", – отметил директор по инвестициям НЭК "Укрэнерго" Олег Павленко, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, реализация всех этих мероприятий поможет Украине уверенно пройти период изолированного режима работы энергосистемы, предшествующий интеграции в ENTSO-E, а также поднять технологический уровень оборудования и систем управления до европейских стандартов.

В компании подчеркнули, что ключевыми в финансировании будут проекты, направленные на повышение надежности приграничных регионов востока Украины. В частности, это реконструкция ПС 750 кВ "Днепровская", "Запорожская", 330 кВ "Залютино" и "Харьковская" на общую сумму 1,097 млрд грн.

Относительно комплексной программы автоматизации подстанций с заменой устаревшего оборудования, в 2021 году самый большой объем работ предусмотрен на ПС 330 кВ "Ривне", "Калуш", "Богородчаны", "Ковель", "Ивано-Франковск" и ПС 220 кВ "Борислав".

Кроме того, начнется строительство ВЛ 330 кВ Кураховская ТЭС – Белецкая и ВЛ 330 кВ Купянск – Кременская, что, как разъяснили в компании, важно, в частности, для компенсации отключений межгосударственных связей с Российской Федерацией.

Теги: #укрэнерго #электроэнергия
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