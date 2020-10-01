Глава Запорожской обладминистрации после знакомства с программой экомодернизации на "Запорожстали" намерен проверить другие предприятия

Председатель Запорожской областной государственной администрации Виталий Боговин в ходе посещения одного из крупнейших предприятий региона – меткомбината "Запорожсталь" – и знакомства с обширной программой его модернизации считает необходимым проверить и деятельность других заводов по снижению загрязнения атмосферного воздуха.

Как сообщается в пресс-релизе обладминистрации в четверг, во время рабочей встречи с генеральным директором "Запорожстали" Александром Мироненко глава области отметил, что общественность требует от власти реакции и принятия реальных мер, которые помогут решить проблемы окружающей среды.

"И мы не можем игнорировать эти требования. Запорожская промплощадка - это не только "Запорожсталь", это множество других предприятий", - констатировал Боговин, которого цитирует пресс-служба.

При этом уточняется, что председатель облгосадминистрации ознакомился с функционированием пункта управления аглофабрики, системой мониторинга выбросов. В частности, гендиректор "Запорожстали" сообщил, что внедрение проектов с экологической модернизацией начались в 2012 году и поэтапно продолжается по настоящее время. На предприятии установлена двухступенчатая система газоочистки: 24 тысячи фильтров, которые постоянно обновляются в течение года. На сегодня показатели выбросов в атмосферу составляют 4-25 мг/куб. м при законодательно утвержденной европейской норме 50 мг/куб.м.

Во время встречи глава области также посетил строительную площадку, где происходит реконструкция системы технологической газоочистки агломашины №1 и модернизация аспираций хвостовых частей агломашин № 1-6.

В пресс-релизе отмечается, что гендиректор "Запорожстали" отдельно развеял один из мифов по поводу выбросов с завода: часто можно наблюдать дым с коксохимзавода, однако в действительности это является водяным паром с башни тушения КХЗ. Так, в соответствии с технологией, "горячий кокс выгружается из печи в вагон для тушения, затем передается в башню тушения, куда подается обычная вода: и когда на горячий кокс попадает вода, то образуется пар".

"Для меня очень важно, чтобы Запорожскую область перестали называть неблагополучной с точки зрения экологии. Чтобы люди не митинговали на улицах от безысходности, а спокойно жили, работали и видели, что этим вопросом занимается власть, сотрудничает с бизнесом и совместными усилиями мы достигаем успеха - постепенно, стабильно, как и должно быть", - отметил в конце визита на предприятие Боговин.

Глава области также отметил, что для прояснения ситуации необходимо понимать, которых меры по охране окружающей среды принимают и на других предприятиях.