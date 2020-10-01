АМКУ разрешил "Метинвесту" приобрести шахтоуправление "Покровское" и обогатительную фабрику "Свято-Варваринскую"

"Метинвест", крупнейший горно-металлургический холдинг Украины, может приобрести ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH), ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" и ООО "Шахтостроительная компания".

Как говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в четверг, он предоставил "Метинвесту" соответствующие разрешения по итогам рассмотрения четырех дел о концентрации, которые являются единой сделкой, как и разрешения на покупку ООО "Шахта "Свято-Покровская №3", ООО "Углепромтранс", ООО "Свято-Ильинский машиностроительный завод", ЧАО "Автопредприятие "Укрбуд" и "Шахтостроймонтажное управление №1".

АМКУ отмечает, что его внимание в этой сделке было сосредоточено на рынке коксующегося угля, так как на других рынках совокупные доли ее участников незначительные.

Как говорится в релизе, было установлено, что совокупная доля участников концентрации (с учетом внутригрупповых потребления и импорта) на рынке коксующегося угля по итогам 2016-2019 годов составляла 11,9-23,2%, а доля импорта на нем составляла 66-75%, что делает этот рынок импортоориентированным.

"За счет добычи украинского коксующегося угля возможно обеспечить лишь около 20% от общего объема потребностей потребителей - украинских производителей кокса; у любого из участников рынка есть возможность импортозамещения коксующегося угля в разумные сроки и с умеренными затратами, поскольку импортная продукция является более конкурентоспособной, чем отечественная", – отметил АМКУ.

Ведомство также указало, что производственные мощности всей угольной промышленности Украины используются только на 69%, а производственные мощности добычи коксующегося угля некоторых шахт Минэнерго существенно недозагружены и имеют запас использования.

В рамках рассмотрения дел АМКУ опросил потребителей и конкурентов участников концентрации на рынке коксующегося угля, экспертов рынка, провел market test.

В то же время, учитывая существенную долю участников концентрации от добычи коксующегося угля, а также проектных и производственных мощностей (по итогам 2017-2019 гг), "Метинвесту" было предложено взять на себя обязательства, которые могли бы устранить потенциально возможное негативное влияние концентрации на конкуренцию, с чем компания согласилась, отмечается в сообщении.

"Метинвест" вынужден был пойти на предложение беспрецедентных обязательств в рамках концентрации шахтоуправления "Покровское" в результате полуторагодичного рассмотрения заявления в АМКУ, в ходе которого антимонопольным комитетом были проанализированы данные за четыре года (вместо требуемых законодательством двух). Однако, по мнению группы, даже такой основательный анализ не выявил свидетельств возможных негативных последствий для рынка от заявленной концентрации", – прокомментировали агентству "Интерфакс-Украина" взятие обязательств в "Метинвесте".

В холдинге отметили, что АМКУ все равно остался на бескомпромиссной позиции и вышел с требованием жестких обязательств для "Метинвеста", которые группа расценивает как чрезмерные и не соответствующие интересам отрасли. В частности, обязательство продажи 10% продукции на свободный рынок ставит под сомнение целесообразность инвестиций в поддержание и расширение добычи, говорится в комментарии "Метинвеста".

Согласно ему, обязательство продажи по рыночным ценам в условиях низких цен и высокой себестоимости производства фактически означает, что Ш/у "Покровское" в составе группы "Метинвест" будет вынуждено продавать уголь третьим лицам себе в убыток.

"Не исключено, что беспрецедентные обязательства, к которым АМКУ фактически подвел группу "Метинвест" в процессе рассмотрения заявления о приобретении шахтоуправления "Покровское", обусловлены давлением со стороны отдельных финансово-промышленных групп, заинтересованных в стагнации шахтоуправления "Покровское". С сожалением констатируем, что в данной ситуации Антимонопольный комитет занял необоснованно жесткую позицию в отношении крупнейшей горно-металлургической компании страны, которая к тому же является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет Украины", – подчеркнули в "Метинвесте".

Как сообщалось, группа "Метинвест" в августе 2018 года официально объявила о покупке приблизительно за $190 млн до 24,99% акций нескольких украинских активов, в состав которых входят предприятия из группы "Донецксталь", занимающихся добычей, обогащением и продажей угля.

В свою очередь Fintest Trading Co Limited (Кипр), холдинговая компания группы "Донецксталь", продала 40,847688% ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл., ранее – шахта "Красноармейская-Западная №1), а 57,2927% акций этого предприятия были переведены с ЧАО "Донецксталь" – метзавод" на ICH.

В ICH, согласно Единому госреестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, по 24,99% принадлежит Metinvest B.V. (Нидерланды), Altana Limited, Treimur Investments Limited (обе – Британские Виргинские о-ва), Misandyco Holdings LTD (Кипр). Эти четыре компании по состоянию на середину 2020 года также напрямую владели по 9,9894% "Ш/у "Покровское".

Ш/у "Покровское" - крупнейший в Украине производитель коксующего угля. В 2019 году предприятие увеличило выручку на 32,7% – до 8 млрд 554,25 млн грн, получив чистую прибыль 925,01 млн грн против чистого убытка 998,13 млн грн годом ранее.

ОФ "Свято-Варваринская" в минувшем году сократила выручку на 18,6% – до 612,35 млн грн, сократив чистый убыток в 7,3 раза – до 5,82 млн грн.

В этом предприятии ICH принадлежит 22%, ШУ "Покровское" – 55%, ООО "Шахта "Свято-Покровская №3" – 23%. В последнем по 24,97% также владеют "Метинвест", Misandyco Holdings, Treimur Investments и Altana Limited.

"Шахтостроительная компания" в 2019 году увеличила выручку на 55,1% – до 774,07 млн грн, получив 9,14 млн грн чистой прибыли по сравнению с 16,37 млн грн чистого убытка в 2018 году. Основным владельцем этой компании с долей 99,92% является ШУ "Покровское".

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.