Собственник бренда ETNODIM инвестировал около $30 тыс. в запуск производства растительного мяса в Украине

Собственник бренда одежды ETNODIM Андрей Черуха открыл в Киеве производство растительного мяса, инвестировав около $30 тыс. в запуск продукта под брендом Eat me at.

"Производство находится в Киеве, пока оно не большое, но уже расширяемся и арендовали большее помещение. Запустились месяц назад, ранее помещение было лабораторией для тестов", - сообщил Черуха в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, разработка продукта заняла два года. В основе фарша текстурированный соевый белок.

"За два года, начиная с 2018-го, я познакомился с десятками технологов из разных стран, мы сделали сотни тестов, рецептур фарша, выработали собственные технологии изготовления. И, наконец, готовы презентовать наш продукт - фарш Eat me at", - заметил основатель бренда.

Сейчас компания основной акцент делает на самостоятельные продажи онлайн через свой сайт. Осуществляет доставку Новой почтой в термобоксах, курьером по Киеву, также имеет место выдачи замороженного фарша в магазине ETNODIM.

Кроме того, компания ведет переговоры о поставках с ресторанами и небольшими магазинами здорового питания.