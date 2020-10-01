ФГИ объявил аукцион по продаже Суходольского спиртзавода за 21,6 млн грн во Львовской области

Фонд госимущества (ФГИ) объявил аукцион по продаже Суходольского спиртового завода (Львовская обл.) госпредприятия "Укрспирт" по стартовой цене 21,6 млн грн.

Согласно сообщению ФГИ в четверг, аукцион запланирован на 30 октября 2020 года. Торги будут проходить на площадке "Prozorro.Продажи".

Как отмечают в Фонде, Суходольское МОД (место осуществления деятельности) выставлено на приватизационный аукцион шестым из перечня объектов "Укрспирта".

Ранее сообщалось, что ФГИ объявил о проведении дебютного аукциона по приватизации спиртового завода, выставив в "ProZorrо.Продажи" на 15 октября имущество Немировского спиртового завода (Винницкая обл.) по стартовой цене 49,6 млн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".