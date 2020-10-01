Инвестиции

10:39 01.10.2020

ФГИ объявил аукцион по продаже Суходольского спиртзавода за 21,6 млн грн во Львовской области

1 мин читать
ФГИ объявил аукцион по продаже Суходольского спиртзавода за 21,6 млн грн во Львовской области

Фонд госимущества (ФГИ) объявил аукцион по продаже Суходольского спиртового завода (Львовская обл.) госпредприятия "Укрспирт" по стартовой цене 21,6 млн грн.

Согласно сообщению ФГИ в четверг, аукцион запланирован на 30 октября 2020 года. Торги будут проходить на площадке "Prozorro.Продажи".

Как отмечают в Фонде, Суходольское МОД (место осуществления деятельности) выставлено на приватизационный аукцион шестым из перечня объектов "Укрспирта".

Ранее сообщалось, что ФГИ объявил о проведении дебютного аукциона по приватизации спиртового завода, выставив в "ProZorrо.Продажи" на 15 октября имущество Немировского спиртового завода (Винницкая обл.) по стартовой цене 49,6 млн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".

Теги: #фги #спиртзавод #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:40 30.09.2020
ФГИ объявил аукцион по продаже Бершадского спиртзавода за 19,8 млн грн в Винницкой области

ФГИ объявил аукцион по продаже Бершадского спиртзавода за 19,8 млн грн в Винницкой области

10:51 30.09.2020
Во Львовской области женщина застрелила двух дочерей и совершила самоубийство

Во Львовской области женщина застрелила двух дочерей и совершила самоубийство

16:39 28.09.2020
На Львовской таможне разоблачена схема импорта грузовиков, из-за которой бюджет недополучил 17 млн грн - прокуратура

На Львовской таможне разоблачена схема импорта грузовиков, из-за которой бюджет недополучил 17 млн грн - прокуратура

12:48 28.09.2020
Хозсуд повторно отказал ФГИ в расторжении договора с "ЕСУ" о покупке "Укртелекома"

Хозсуд повторно отказал ФГИ в расторжении договора с "ЕСУ" о покупке "Укртелекома"

19:03 25.09.2020
Во Львовской области прекратили деятельность конвертационного центра, через который провели 350 млн грн

Во Львовской области прекратили деятельность конвертационного центра, через который провели 350 млн грн

13:55 23.09.2020
Во Львовской области разоблачили хищение нефти через промышленную врезку в нефтепровод "Дружба"

Во Львовской области разоблачили хищение нефти через промышленную врезку в нефтепровод "Дружба"

10:41 23.09.2020
В ДТП во Львовской области два человека погибли и два травмированы

В ДТП во Львовской области два человека погибли и два травмированы

20:49 17.09.2020
Экс-нардеп Богдан Дубневич намерен участвовать в выборах председателя ОТГ во Львовской области

Экс-нардеп Богдан Дубневич намерен участвовать в выборах председателя ОТГ во Львовской области

20:45 17.09.2020
Экс-нардеп Богдан Дубневич намерен участвовать в выборах председателя ОТГ во Львовской области

Экс-нардеп Богдан Дубневич намерен участвовать в выборах председателя ОТГ во Львовской области

17:09 17.09.2020
ФГИ отвергает обвинения Group DF в растрате средств для инвестиций ЗТМК

ФГИ отвергает обвинения Group DF в растрате средств для инвестиций ЗТМК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины запускает новый формат консультаций для поддержки украинских экспортеров

RDS досрочно отремонтировала 37 км дороги Н-01 в Черкасской области и выиграла тендеры еще на 35 км

Минреинтеграции планирует провести инвентаризацию всех промышленных мощностей на подконтрольной территории Донбасса

В Украине до 2021г могут создать виртуальную экономическую зону для ИТ и ввести пилот по е-резидентству - проект приоритетных действий Кабмина

Проект плана действий Кабмина предполагает продажу ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша" и "Президент-отеля" до конца 2020г

ПОСЛЕДНЕЕ

S&P считает реалистичной приватизацию ПриватБанка до 2025г

"Бастион-групп" планирует вложить EUR2 млн в модернизацию Центрального автовокзала в Киеве

Кабмин Украины усовершенствовал механизм назначения компенсации услуги "муниципальная няня"

Глава Spotify инвестировал в стартап двух бывших топ-менеджеров Tesla

Инвесторам в Киеве нужны инвест-няня, инвест-мама и инвест-теща - Верещук

Мининфраструкутры планирует привлечь 3,8 млрд грн инвестиций за счет передачи в концессию 7 ж/д вокзалов

"Нова пошта" хочет увеличить количество термобоксов для доставки медпрепаратов, "Укрпошта" готовится к их закупке

"Эпицентр К" открывает первый магазин детских товаров E.PIC в составе ТРЦ

Glovo запускает вторую "облачную кухню" в Киеве и планирует выйти на рынок услуг фулфилмента

"Эпицентр К" планирует заняться производством кормов из кукурузы в 2021г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА