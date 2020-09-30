ФГИ объявил аукцион по продаже Бершадского спиртзавода за 19,8 млн грн в Винницкой области

Фонд государственного имущества (ФГИ) объявил аукцион по продаже Бершадского спиртзавода (Винницкой обл.) ГП "Укрспирт" по стартовой цене 19,81 млн грн.

Согласно сообщению на сайте "Укрспирт" в среду, аукцион запланирован на 29 октября 2020 года. Торги будут проходить на площадке Prozorro.Продажи.

Как отметили в "Укрспирт", Бершадское МОД (место осуществления деятельности) выставлено на приватизационный аукцион пятым из перечня объектов ГП "Укрспирт".

Как сообщалось, ФГИ объявил о проведении дебютного аукциона по приватизации спиртового завода, выставив в "ProZorrо.Продажи" на 15 октября имущество Немировского спиртового завода (Винницкая обл.) по стартовой цене 49,6 млн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".