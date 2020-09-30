Инвестиции

16:03 30.09.2020

"Бастион-групп" планирует вложить EUR2 млн в модернизацию Центрального автовокзала в Киеве

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"Бастион-групп" планирует вложить EUR2 млн в модернизацию Центрального автовокзала в Киеве

ООО "Бастион-групп", выкупившее ГП "Киевпассервис" в мае 2020 года, планирует инвестировать около EUR2 млн в модернизацию Центрального автовокзала в Киеве и завершить работы в марте 2021 года, сообщил маркетинговый директор компании Дмитрий Ожигов.

"Модернизацию планируем начать в середине октября. Первым в очереди будет Центральный автовокзал. Полную модернизацию хотим завершить в марте 2021 года. Сумма инвестиций достаточно большая - по нашим расчетам, только на модернизацию Центрального вокзала она составит около EUR2 млн", – цитирует Ожигова пресс-служба Фонда госимущества (ФГИ) Украины в среду.

По его словам, "Бастион-групп" планирует привлечь средства на модернизацию у украинского банка-партнера "Коммерческий индустриальный банк" и польского Pekao.

Топ-менеджер также подчеркнул, что речь идет о модернизации на основе нынешнего вокзала, а не перестройке здания. При этом автовокзал будет продолжать работу в штатном режиме.

Кроме того, в ближайшее время начнется ремонт на автостанциях "Пивденна" и "Полесье".

Согласно проекту "Бастион-групп", в здании Центрального автовокзала на первых двух этажах будут расположены зоны ожидания и фуд-корты. На третьем этаже вокзала разместится гостиница для пассажиров на 30 номеров различной категории, а также зона ожидания повышенного комфорта.

По словам Ожигова, обновленная сеть вокзалов и автостанций останется под брендом "Киевпассервис".

Как сообщалось, в мае-2020 ФГИ завершил сделку с победителем аукциона по приватизации АО "Киевпассервис" – ООО "Бастион-групп" за 230 млн грн.

Условием приватизации "Киевпассервиса" является сохранение инвестором деятельности автовокзалов в Киеве минимум на 5 лет, а в Киевской области минимум на 15 лет. Кроме того, инвестор должен погасить задолженность по заработной плате в течение шести месяцев, не допустить увольнения сотрудников, соблюдать коллективный договор.

АО "Киевпассервис" включает Центральный автовокзал, автостанции "Подол", "Дарница", "Полесье", "Пивденна", "Дачная" в Киеве, а также 18 автостанций в Киевской области.

За девять месяцев 2019 года предприятие получило 39 млн грн дохода.

В 2018 году "Киевпассервис" получил 47 млн грн дохода, из которых за предоставление услуг перевозчикам – 10 млн грн, пассажирам – 20 млн грн, сдачи площадей в аренду – 6 млн грн.

По данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, на сентябрь-2020 владельцем ООО является чешское АО "Имаграпера А.С.", конечным бенефициаром – гражданин Чехии Павел Балик

Зарегистрированный капитал компании составляет 15 тыс. грн.

Теги: #недвижимость #модернизация #вокзал #бастион
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