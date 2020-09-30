Кабмин Украины усовершенствовал механизм назначения компенсации услуги "муниципальная няня"

Кабинет министров Украины усовершенствовал механизм назначения компенсации услуги "муниципальная няня" и поддержку работающих родителей и опекунов, которые имеют детей в возрасте до 3-х лет, в том числе детей с инвалидностью, а также родителей и опекунов, которые являются лицами с инвалидностью.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, принятыми изменениями предусмотрено предоставление получателем компенсации услуги "муниципальная няня" при условии занятости каждого из родителей, опекунов ребенка, за исключением получателей, которые осуществляют уход за ребенком с инвалидностью, или больным тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими заболеваниями, онкологией, диабетом и другими болезнями, которые нуждаются в паллиативной помощи, которому не установлена ​​инвалидность, а также получателей, у которых одновременно родилось трое и более детей.

Также предусмотрено предоставление компенсации услуги "муниципальная няня" в случае, когда один или оба родителя, опекуны ребенка не занятые и являются лицом с инвалидностью I или II группы.

Кроме того, установлено, что компенсация не может быть больше, чем уплаченная родителями муниципальной няне стоимость услуги по уходу.

Среди прочего, установлены размер компенсации за уход за ребенком с инвалидностью - 2 прожиточных минимума для детей до 6 лет, и требований к оформлению документов, подтверждающих оплату услуги по уходу муниципальной няни.