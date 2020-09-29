Инвестиции

19:24 29.09.2020

Глава Spotify инвестировал в стартап двух бывших топ-менеджеров Tesla

1 мин читать
Глава Spotify инвестировал в стартап двух бывших топ-менеджеров Tesla

Главный исполнительный директор шведского музыкального стримингового сервиса Spotify Technology SA Даниэль Эк стал инвестором шведского производителя аккумуляторов для электромобилей Northvolt.

Шведский стартап был основан в 2016 году двумя бывшими топ-менеджерами Tesla Inc. Петером Карлсоном и Паоло Черутти, отмечает CNBC.

На прошлой неделе глава Spotify объявил о намерении инвестировать 1 млрд евро в европейские стартапы.

Northvolt сообщил в пресс-релизе, что привлек $600 млн в рамках очередного раунда финансирования от частных и институциональных инвесторов, включая инвестфонд Baillie Gifford & Co., Baron Capital Group и Bridford Investments.

Стартап собирается использовать привлеченные инвестиции для наращивания производственных мощностей, финансирования исследований и разработок.

Компания намерена создать наиболее экологически чистые литий-ионные аккумуляторы. Northvolt строит Gigafactory на севере Швеции и планирует запустить производство в 2021 году. Стартап также ожидает получения разрешения на строительство завода в Германии.

В июне прошлого года Northvolt привлек $1 млрд от группы инвесторов, включая автопроизводителей Volkswagen AG и Bayerische Motoren Werke AG (BMW). В июле стартап объявил о привлечении долгового финансирования объемом $1,6 млрд.

Теги: #швеция #музыка #электромобили
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:07 22.09.2020
В Швеции впервые с 1944 года не проведут церемонию вручения Нобелевских премий

В Швеции впервые с 1944 года не проведут церемонию вручения Нобелевских премий

19:33 21.09.2020
Зеленский назначил Андрея Плахотнюка послом Украины в Швеции – указ

Зеленский назначил Андрея Плахотнюка послом Украины в Швеции – указ

15:46 18.09.2020
Тема Украины будет находиться в центре внимания председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году - Кулеба

Тема Украины будет находиться в центре внимания председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году - Кулеба

12:20 14.09.2020
Эксперты из Франции и Швеции подтвердили версию об отравлении Навального "Новичком" - правительство ФРГ

Эксперты из Франции и Швеции подтвердили версию об отравлении Навального "Новичком" - правительство ФРГ

15:12 09.09.2020
Кабмин предложит Раде поддержать использование электромобилей в Украине

Кабмин предложит Раде поддержать использование электромобилей в Украине

12:24 27.08.2020
ОП опубликовал названия и авторов песен, фрагменты из которых были в попурри на День Независимости

ОП опубликовал названия и авторов песен, фрагменты из которых были в попурри на День Независимости

17:27 13.08.2020
Шведская Embracer Group AB приобрела украинскую компанию по разработке компьютерных игр 4A Games

Шведская Embracer Group AB приобрела украинскую компанию по разработке компьютерных игр 4A Games

14:20 13.08.2020
Украина может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, допускает Кравчук

Украина может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, допускает Кравчук

17:29 24.07.2020
Tesla обвиняет производителя электромобилей Rivian в краже коммерческой тайны

Tesla обвиняет производителя электромобилей Rivian в краже коммерческой тайны

13:43 20.07.2020
Украина, Канада, Швеция, Афганистан, Великобритания требуют от Ирана полного, прозрачного и независимого технического расследования атастрофы самолета МАУ

Украина, Канада, Швеция, Афганистан, Великобритания требуют от Ирана полного, прозрачного и независимого технического расследования атастрофы самолета МАУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины запускает новый формат консультаций для поддержки украинских экспортеров

RDS досрочно отремонтировала 37 км дороги Н-01 в Черкасской области и выиграла тендеры еще на 35 км

Минреинтеграции планирует провести инвентаризацию всех промышленных мощностей на подконтрольной территории Донбасса

В Украине до 2021г могут создать виртуальную экономическую зону для ИТ и ввести пилот по е-резидентству - проект приоритетных действий Кабмина

Проект плана действий Кабмина предполагает продажу ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша" и "Президент-отеля" до конца 2020г

ПОСЛЕДНЕЕ

Инвесторам в Киеве нужны инвест-няня, инвест-мама и инвест-теща - Верещук

Мининфраструкутры планирует привлечь 3,8 млрд грн инвестиций за счет передачи в концессию 7 ж/д вокзалов

"Нова пошта" хочет увеличить количество термобоксов для доставки медпрепаратов, "Укрпошта" готовится к их закупке

"Эпицентр К" открывает первый магазин детских товаров E.PIC в составе ТРЦ

Glovo запускает вторую "облачную кухню" в Киеве и планирует выйти на рынок услуг фулфилмента

"Эпицентр К" планирует заняться производством кормов из кукурузы в 2021г

Группа компаний Investohills сформировала фонд «Инвестохиллс Хелиантус» на $ 100 млн для инвестирования средств фондов из ЕС и США в украинский рынок проблемных долгов

После имплементации соглашения со Словакией аэропорт "Ужгород" сможет внедрять регулярные рейсы с регионами Украины и с зарубежьем – руководитель "Украэроруха"

Агронаправление в структуре доходов ГК "Эпицентр К" занимает 15%

МХП в следующем году планирует открыть 10-20 гастростудий "Секреты Шефа" в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА