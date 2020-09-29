Глава Spotify инвестировал в стартап двух бывших топ-менеджеров Tesla

Главный исполнительный директор шведского музыкального стримингового сервиса Spotify Technology SA Даниэль Эк стал инвестором шведского производителя аккумуляторов для электромобилей Northvolt.

Шведский стартап был основан в 2016 году двумя бывшими топ-менеджерами Tesla Inc. Петером Карлсоном и Паоло Черутти, отмечает CNBC.

На прошлой неделе глава Spotify объявил о намерении инвестировать 1 млрд евро в европейские стартапы.

Northvolt сообщил в пресс-релизе, что привлек $600 млн в рамках очередного раунда финансирования от частных и институциональных инвесторов, включая инвестфонд Baillie Gifford & Co., Baron Capital Group и Bridford Investments.

Стартап собирается использовать привлеченные инвестиции для наращивания производственных мощностей, финансирования исследований и разработок.

Компания намерена создать наиболее экологически чистые литий-ионные аккумуляторы. Northvolt строит Gigafactory на севере Швеции и планирует запустить производство в 2021 году. Стартап также ожидает получения разрешения на строительство завода в Германии.

В июне прошлого года Northvolt привлек $1 млрд от группы инвесторов, включая автопроизводителей Volkswagen AG и Bayerische Motoren Werke AG (BMW). В июле стартап объявил о привлечении долгового финансирования объемом $1,6 млрд.