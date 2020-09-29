Инвестиции

10:30 29.09.2020

Инвесторам в Киеве нужны инвест-няня, инвест-мама и инвест-теща - Верещук

1 мин читать
Инвесторам в Киеве нужны инвест-няня, инвест-мама и инвест-теща - Верещук

Кандидат в мэры Киева, народный депутат Ирина Верещук (фракция "Слуга народа") в случае избрания обещает помочь инвесторам воплотить в жизнь большие инфраструктурные проекты.

"Есть куча проектов, которые можно было построить за 6 лет, но инвесторов просто не пустили в город", - сказала Верещук в эфире телеканала "Наш", вспомнив, что Япония готова была выделить $1млрд на реконструкцию Бортнической станции аэрации, а Китай предлагал реализовать проект строительства Киевской окружной дороги.

"Моя миссия - помочь инвесторам почувствовать, что есть мэры, которые не хотят брать долю, которым не нужны откаты. Они просто хотят, чтобы Киев строился, а город становился более комфортным для киевлян", - отметила народный депутат.

По ее мнению, источниками финансирования крупных инфраструктурных проектов могут быть как привлечение кредитных средств, так и совместное государственно-частное партнерство.

"Надо поставить себе целью не требовать от инвесторов откатов, помочь им юридически пройти все бюрократические процедуры. Им очень важно, чтобы у них была инвест-няня, инвест-мама и инвест-теща, которая поможет пройти между капельками и получить необходимые разрешения и проконтролировать, чтобы их не рейдерили. Тогда все получится", - подчеркнула Верещук.

Теги: #мнение #верещук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:05 29.09.2020
Инвесторам в Киеве нужны инвест-няня, инвест-мама и инвест-теща - Верещук

Инвесторам в Киеве нужны инвест-няня, инвест-мама и инвест-теща - Верещук

16:40 25.09.2020
Верещук поддерживает принятие закона о столице

Верещук поддерживает принятие закона о столице

18:18 24.09.2020
Вспышка коронавируса в Днепре произошла из-за гуляний на День города - эксперт

Вспышка коронавируса в Днепре произошла из-за гуляний на День города - эксперт

10:45 24.09.2020
Мы не имеем права залезать людям в карман – Верещук о госбюджете-2021

Мы не имеем права залезать людям в карман – Верещук о госбюджете-2021

10:41 24.09.2020
Мы не имеем права залезать людям в карман – Верещук

Мы не имеем права залезать людям в карман – Верещук

16:02 23.09.2020
В команде "слуг", которая идет на выборы в Киеве, нет "зашкваренных" людей – Верещук

В команде "слуг", которая идет на выборы в Киеве, нет "зашкваренных" людей – Верещук

14:30 22.09.2020
Украина вряд ли готова к трансферу технологий для производства вакцины от COVID-19 – мнение

Украина вряд ли готова к трансферу технологий для производства вакцины от COVID-19 – мнение

13:50 22.09.2020
Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривни – глава Dragon Capital

Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривни – глава Dragon Capital

10:22 22.09.2020
Верещук вновь вызвала Кличко на дебаты: Поговорим, как мэр с мэром

Верещук вновь вызвала Кличко на дебаты: Поговорим, как мэр с мэром

10:18 22.09.2020
У меня команда, за которую не стыдно – Верещук

У меня команда, за которую не стыдно – Верещук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины запускает новый формат консультаций для поддержки украинских экспортеров

RDS досрочно отремонтировала 37 км дороги Н-01 в Черкасской области и выиграла тендеры еще на 35 км

Минреинтеграции планирует провести инвентаризацию всех промышленных мощностей на подконтрольной территории Донбасса

В Украине до 2021г могут создать виртуальную экономическую зону для ИТ и ввести пилот по е-резидентству - проект приоритетных действий Кабмина

Проект плана действий Кабмина предполагает продажу ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша" и "Президент-отеля" до конца 2020г

ПОСЛЕДНЕЕ

Мининфраструкутры планирует привлечь 3,8 млрд грн инвестиций за счет передачи в концессию 7 ж/д вокзалов

"Нова пошта" хочет увеличить количество термобоксов для доставки медпрепаратов, "Укрпошта" готовится к их закупке

"Эпицентр К" открывает первый магазин детских товаров E.PIC в составе ТРЦ

Glovo запускает вторую "облачную кухню" в Киеве и планирует выйти на рынок услуг фулфилмента

"Эпицентр К" планирует заняться производством кормов из кукурузы в 2021г

Группа компаний Investohills сформировала фонд «Инвестохиллс Хелиантус» на $ 100 млн для инвестирования средств фондов из ЕС и США в украинский рынок проблемных долгов

После имплементации соглашения со Словакией аэропорт "Ужгород" сможет внедрять регулярные рейсы с регионами Украины и с зарубежьем – руководитель "Украэроруха"

Агронаправление в структуре доходов ГК "Эпицентр К" занимает 15%

МХП в следующем году планирует открыть 10-20 гастростудий "Секреты Шефа" в Украине

"Эпицентр" планирует развивать аптечную сеть, готов приобрести игрока с 100-200 аптеками

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА