Инвесторам в Киеве нужны инвест-няня, инвест-мама и инвест-теща - Верещук

Кандидат в мэры Киева, народный депутат Ирина Верещук (фракция "Слуга народа") в случае избрания обещает помочь инвесторам воплотить в жизнь большие инфраструктурные проекты.

"Есть куча проектов, которые можно было построить за 6 лет, но инвесторов просто не пустили в город", - сказала Верещук в эфире телеканала "Наш", вспомнив, что Япония готова была выделить $1млрд на реконструкцию Бортнической станции аэрации, а Китай предлагал реализовать проект строительства Киевской окружной дороги.

"Моя миссия - помочь инвесторам почувствовать, что есть мэры, которые не хотят брать долю, которым не нужны откаты. Они просто хотят, чтобы Киев строился, а город становился более комфортным для киевлян", - отметила народный депутат.

По ее мнению, источниками финансирования крупных инфраструктурных проектов могут быть как привлечение кредитных средств, так и совместное государственно-частное партнерство.

"Надо поставить себе целью не требовать от инвесторов откатов, помочь им юридически пройти все бюрократические процедуры. Им очень важно, чтобы у них была инвест-няня, инвест-мама и инвест-теща, которая поможет пройти между капельками и получить необходимые разрешения и проконтролировать, чтобы их не рейдерили. Тогда все получится", - подчеркнула Верещук.