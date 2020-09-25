"Нова пошта" хочет увеличить количество термобоксов для доставки медпрепаратов, "Укрпошта" готовится к их закупке

Компания "Нова пошта" планирует увеличить количество термобоксов для доставки медицинских препаратов, а "Укрпошта" готовится к закупке такого оборудования.

Планами по участию в дистанционной торговле лекарственными средствами поделились национальные операторы почтовой связи.

"Еще в мае 2020 года мы закупили специальные термобоксы, которые гарантируют соблюдение установленного производителем лекарственных препаратов температурного режима во время доставки. По мере возрастающего спроса на онлайн-покупку лексредств в аптечных сетях-партнерах "Нова пошта" будет увеличивать количество приобретаемых термобоксов", - сообщили в компании агентству "Интерфакс-Украина".

В "Новой поште" не уточнили количества термобоксов, гарантирующих соблюдение холодовой цепочки при доставке лекарств. Вместе с тем в компании сообщили о расширении сети почтоматов "в удобных для потребителя местах - возле дома и магазинов "АТБ", сейчас их уже более 1 тыс. по всей Украине".

Кроме того, в компании отметили готовность к сотрудничеству и деловому партнерству со всеми лицензиатами фармацевтического рынка, которые заинтересованы в минимизации либо отказе от расходов, связанных с созданием собственных логистических служб по доставке препаратов.

В частности, с апреля 2020 года, когда в условиях карантина из-за эпидемии COVID-19 в Украине была разрешена онлайн-торговля и почтовая доставка медпрепаратов, "Нова пошта" начала работать почти с 40 партнерами, среди которых, в частности, сети "Аптека 911", "Витамин", "Виридис", "Аптека доброго дня", "Анри-Фарм" и др.

При этом, комментируя перспективы развития сотрудничества с торговыми онлайн-площадками/маркетплейсами, почтовый оператор сообщил: "В законе четко обозначено, что субъекты хозяйственной деятельности, осуществляющие розничную торговлю медицинскими препаратами в дистанционном режиме, вправе создавать либо собственные службы доставки, либо привлекать на основании заключения официальных договоров операторов почтовой связи".

"Следовательно, договоры о сотрудничестве мы будем заключать с руководством аптечных структур", - подчеркнули в компании.

Почтовый оператор также отмечает, что рынок почтовой доставки лекарств только формируется, "мы можем судить лишь о большом спросе на эту услугу и его постоянном стремительном росте". В частности, за первые два месяца после разрешения правительства осуществлять доставку лекарств компания выполнила немногим более 60 тыс. доставок медпрепаратов. На сегодня объем заказов возрос в четыре раза.

"С апреля 2020 года, «Нова пошта» доставила около 250 тыс. заказов лекарственных средств. Услуга популярна как в крупных городах, так и в сельской местности. Так, в августе на Киев и областные центры пришлось 30% всех заказов, а на (пгт, села и поселки) – более 20%", - уточнили в компании.

При этом в "Новой поште" считают, что доставка лекпрепаратов в первую очередь является составляющей социальной ответственности.

Со своей стороны, госпредприятие почтовой связи "Укрпошта" отмечает, что в настоящее время доставляет только медикаменты, которые не требуют специального температурного режима. "Компания тестирует ряд холодильных камер различных производителей и технических характеристик для дальнейшей закупки и использования в логистической сети", - сообщили в госпредприятии.

В "Укрпоште" подчеркнули "не могут доставлять медпрепараты, требующие особых условий хранения или входящие в перечень наркотических, психотропных средств и прекурсоров, а также сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств".

В настоящее время "Укрпошта" сотрудничает с 50 аптечными сетями и сервисами Украины, в частности с крупнейшими торговыми площадками и аптечными сетями - Liki24.com, "Аптека 911", ООО "Фармастор", ООО "Фарма Хауз", ООО "АПТЕКА24", ООО "Аптека низких цен" и др. При этом предполагается интеграция компании и учетных систем партнеров. Например, компания сотрудничает с сервисом Liki24.com.

В госпредприятии также считают, что сегментация национального рынка доставки лекарственных средств Украины только формируется. Значительным преимуществом "Укрпошты" является возможность доставлять лекарства без наценки в самые отдаленные уголки страны, так как сеть компании покрывает 100% населенных пунктов.

Почтовый оператор отмечает, что, по информации партнерских сетей аптек, в рамках доставки лекарств "Укрпоштой" более всего заказывали препараты для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, успокаивающие, а также препараты группы парацетамола. При этом в июле-сентябре-2020 конъюнктура заказов несколько изменилась: к этому перечню добавились гормональные медикаменты, препараты для лечения желудочно-кишечного тракта и противовирусные в связи с началом осенне-зимнего сезона.

Наибольшее количество лекарств украинцы заказали в июле - почти 30 тыс. посылок.

Чаще всего доставку медикаментов "Укрпошта" осуществляла в Хмельницкой, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Ривненской и Львовской областях.

"Мы можем констатировать стремительный рост количества заказов и большой спрос на услугу, особенно в отдаленных селах и райцентрах, куда осуществляется 66% заказов лекарств. С апреля по сентябрь "Укрпошта" доставила 115 тыс. посылок с лекарствами по всей Украине. На сегодня в среднем национальный почтовый оператор осуществляет доставку 1 тыс. заказов медикаментов ежедневно", - сообщили в компании.

Как сообщалось, Кабинет министров 23 марта постановлением внес изменения в лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорту лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов). Согласно постановлению, операторы почтовой связи смогли доставлять потребителям лекарственные средства и сопутствующие товары.

17 сентября Верховная Рада утвердила во втором чтении законопроект №3615-1 о внесении изменений в ст.19 закона "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами. Инициаторами законопроекта являются нардепы Сергей Кузьминных, Михаил Радуцкий, Валерий Дубиль, Оксана Дмитриева, Лада Булах, Виктория Вагнер, Олесь Довгий, Юрий Заславский, Валерий Зуб, Максим Перебийнис, Ярослав Дубневич.

В настоящее время законопроект ожидает подписи президента.