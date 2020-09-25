Инвестиции

14:23 25.09.2020

"Эпицентр К" открывает первый магазин детских товаров E.PIC в составе ТРЦ

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"Эпицентр К" открывает первый магазин детских товаров E.PIC в составе ТРЦ

Группа компаний "Эпицентр К" (Киев) 26 сентября открывает первый магазин детских товаров за пределами собственных торговых центров - в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Retroville в Киеве.

Как сообщает пресс-служба компании в пятницу, площадь магазина составляет 1 тыс. кв. м. Он также будет включать кассу выдачи онлайн-заказов из интернет-магазина.

В новом магазине представлено 45 тыс. артикулов, включая расширенный ассортимент товаров украинских производителей, премиальный сегмент и собственные торговые марки "Эпицентра".

Компания планирует открывать магазины E.PIC в ТРЦ по всей стране, говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в июле-2020 "Эпицентр К" представил новый формат магазинов детских товаров "Эпик" и сообщил о планах открыть 10 обновленных торговых точек до конца 2020 года.

По состоянию на сентябрь-2020, сеть E.PIC представлена 40 полноформатными магазинами и 18 отделами детских товаров в ТЦ "Эпицентр" в 48 городах Украины.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на август 2020 года сеть насчитывает 62 ТЦ в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.

Теги: #недвижимость #дети #товары #эпицентр
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