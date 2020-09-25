"Эпицентр К" планирует заняться производством кормов из кукурузы в 2021г

Группа компаний "Эпицентр К" планирует построить завод по производству кормов из кукурузы в 2021 году, сообщил генеральный директор группы Петр Михайлишин.

"Хотим производить корма из кукурузы. Белок, протеин, который используются в различных отраслях, в том числе идет на корма. Такие вещи, как производство биоэтанола из кукурузы, сейчас непопулярные в мире. Обвал нефти показал, что эти заводы нерентабельны. При такой дешевизне производить биоэтанол на экспорт совсем не выгодно. А вот на продукты потребления, для откорма и пищевые продукты есть спрос", – пояснил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Михайлишина, группе понадобится полгода, возможно меньше, для финализации плана проекта по строительству завода.

"Затем будет строительство соответствующего завода, что не является сложным процессом. Нам нужно построить отношения с конечными потребителями. В то же время надо иметь гарантии, что партнер будет долгосрочным, что это та инвестиция, которая окупится. Важно также диверсифицировать поставки – нам нужны несколько рынков сбыта за рубежом, чтобы иметь гарантии на случай, если на нем произойдут изменения", – заметил гендиректор.

В свою очередь собственник группы "Эпицентр К" Александр Герега указал, что кукуруза – это одна из культур в Украине, которые меньше всего перерабатывают, несмотря на благоприятные условия для ее выращивания.

"Климатические условия позволяют Украине все больше переходить на эту выгодную культуру. Нам удалось посетить несколько заводов, перерабатывающих кукурузу, начиная с Польши и заканчивая США, и мы видим огромный потенциал. Но мировой рынок закрыт, и новых игроков туда трудно пускают, хотя население земного шара увеличивается и пищевые продукты приобретают большое значение. Сейчас мы в поисках своей ниши", – прокомментировал ситуацию Герега.

Он отметил, что возможности диверсификации аграрного предпринимательства захватывают.

"Моя мечта – чтобы каждую культуру, которую выращивают в Украине, перерабатывали в Украине, а сырье перестали продавать. Да, это нереально, нам мировые лидеры этого не дадут. Но никто не сказал, что за это нельзя бороться. Сегодня, к сожалению, мы пользуемся иностранным семенами, репродукцией, техникой", – сказал собственник "Эпицентр К".

По его словам, в настоящее время необходимо бороться за то, чтобы хотя бы частично производить в Украине сельхозтехнику, добавлять определенные украинские составляющие в процессе ведения сельского хозяйства.

"Этот рынок очень большой, Украина входит в пятерку-семерку за использованием сельхозтехники. Если бы производителю дали государственную гарантию, он бы охотно перенес часть производства в Украине. Должна быть четкая государственная политика", – отметил Герега.

ООО "Эпицентр К" развивает в Украине сеть одноименных торговых центров, оно было создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. "Эпицентр К" также развивает аграрное направление бизнеса с 2016 года. Обрабатывает свыше 160 тыс. га в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской и Киевской областях. В состав группы также входят 20 животноводческих ферм и 14 элеваторов.

По данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей на сентябрь 2020 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн. Его руководителем является Петр Михайлишин.