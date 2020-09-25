Группа компаний Investohills сформировала фонд «Инвестохиллс Хелиантус» на $ 100 млн для инвестирования средств фондов из ЕС и США в украинский рынок проблемных долгов

Группа институциональных инвесторов из Европейского Союза, США и украинской финансовой группы Investohills, специализирующихся на инвестициях в проблемные активы и неликвидные долговые инструменты, сформировали фонд «Инвестохиллс Хелиантус» в размере 100 млн долларов для инвестирования в украинские проекты в сфере урегулирования проблемной задолженности.

«Формирование активов фонда началось с подписания первых соглашений на несколько десятков миллионов долларов с пулом зарубежных инвесторов для инвестирования средств фонда «Инвестохиллс Хелиантус» в украинские проблемные активы и долги. Первая эмиссия акций фонда объемом 1 млрд грн. в июне 2020 года была согласована Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, и к нынешнему времени полностью распределена среди инвесторов», — сообщила на своем официальном сайте финансовая группа компаний Investohills, которая будет представлять в Украине интересы пула иностранных инвесторов.

Как сообщила группа, она будет осуществлять управление деятельностью корпоративного инвестиционного фонда «Инвестохиллс Хелиантус» в интересах иностранных инвесторов, а также предоставит им полный комплекс профессиональных услуг в сфере выкупа и взыскания проблемной задолженности, ведения судебно-претензионной работы, хранения и управления проблемными и залоговыми активами. Впоследствии некоторые из них после урегулирования проблемной задолженности могут обретать статус инвестиционно привлекательных бизнес-активов с чистой историей для вложения средств международных и украинских инвесторов.

«Украинский рынок проблемных долгов интересен иностранным фондам, специализирующимся на таких инвестициях. Но их останавливают украинские особенности — слабая защита прав кредиторов на уровне законодательства и судебной власти. Группа Investohills и фонд «Инвестохиллс Хелиантус» предложили полный цикл сопровождения инвестиционно привлекательных сделок с проблемными долгами: покупка проблемных активов и обеспечение их сохранности, полное юридическое сопровождение процедур взыскания или урегулирования, инвестиционное консультирование и управление полученными в ходе взыскания бизнес-активами», — рассказал о целях создания инвестиционного фонда Андрей Волков, основатель и управляющий партнер Investohills.

Как отметила группа в своем сообщении, создание в Украине первого специализированного инвестиционного фонда по работе с проблемной задолженностью, аккумулирующего средства крупных иностранных инвесторов, — это прецедент, свидетельствующий о трансформации рынка проблемных долгов в русле общемировой практики работы с такими активами.

«Мы видим большой спрос и интерес иностранных инвесторов из Европейского Союза и США, специализирующихся на инвестициях в проблемные активы и неликвидные долговые инструменты. Появление специализированного фонда «Инвестохиллс Хелиантус» и его масштабы — лучший индикатор инвестиционной привлекательности украинского долгового рынка», — прокомментировал Андрей Волков.

19 августа 2020 года фонд «Инвестохиллс Хелиантус» закрыл свою первую сделку: ФК «Инвестохиллз Веста» выкупила у Фонда гарантирования вкладов физлиц в интересах Фонда «Инвестохиллз Хелиантус» портфель проблемных активов банков «ВТБ», «Родовид» и «Финансовая Инициатива» на сумму 1,314 млрд.грн.

Финансовая компания «Инвестохиллс Веста», входящая в Группу компаний Investohills, — крупнейший независимый оператор украинского рынка проблемных долгов, специализирующийся на урегулировании проблемной кредитной задолженности перед финансовыми и банковскими учреждениями в корпоративном и розничном сегментах. Привлекая средства украинских и зарубежных инвесторов, ФК «Инвестохиллс Веста» инвестирует через аукционы Фонда гарантирования вкладов физлиц в крупные лоты проблемных кредитов, и впоследствии эффективно добивается урегулирования проблемной задолженности, в том числе таких крупных и сложных банковских должников как группа «Фоззи», группа «Солар», «Укравтозапчасть», агрохолдинг «Мрия» и многих других.

По итогам 2019 года группа Investohills выкупила более 50% проблемной задолженности, права требования по которой были выставлены на аукционы Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В том числе, совершила самую крупную сделку за всю историю торгов ФГВФЛ на рынке неликвидных активов: в ноябре 2019 года Инвестохиллс приобрела портфель активов общей стоимостью 580 млн. грн. банков «Финансы и кредит» и «Дельта Банк», включающий проблемные долги заемщиков, а также проблемные долги бывших акционеров финансовых учреждений и связанных с ними бизнесов.

ФК «Инвестохиллз Веста» работает на украинском рынке с 2009 года. Номинальный портфель активов группы Investohills превышает 65 млрд. грн., а численность в ее структурах профильных специалистов по вопросам судебного и внесудебного урегулирования проблемной задолженности превышает 400 человек. Группа успешно отстаивает свои права в судах по взысканию проблемной задолженности на основе международных стандартов бизнес-этики и требований законодательства, добиваясь высокой эффективности в сфере погашения или урегулирования иным способом выкупленных ею проблемных долгов.

Свои услуги по урегулированию проблемной задолженности ФК «Инвестохиллз Веста» предоставляет, в том числе, крупнейшим украинским и международным финансовым учреждениям, среди которых «Райффайзен Банк Аваль», ОТР, Альфа Банк, Укрсиббанк и многие другие.