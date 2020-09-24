Инвестиции

20:00 24.09.2020

После имплементации соглашения со Словакией аэропорт "Ужгород" сможет внедрять регулярные рейсы с регионами Украины и с зарубежьем – руководитель "Украэроруха"

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После имплементации соглашения со Словакией аэропорт "Ужгород" сможет внедрять регулярные рейсы с регионами Украины и с зарубежьем – руководитель "Украэроруха"

После имплементации технических условий сотрудничества в рамках подписанного в четверг межправительственного украинско-словацкого соглашения аэропорт "Ужгород" получит возможность внедрять регулярные рейсы с регионами Украины и другими международными направлениями, отмечает руководитель государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак.

"Под патронатом президента Украины было подписано соглашение между Украиной и Словацкой Республикой. Это были сложные и длительные переговоры, начиная с 2016 года, которые только сейчас увенчались успехом. В соответствии с этим соглашением, Словакия делегирует Украине обслуживание части своего воздушного пространства для самолетов, которые направляются в аэропорт Ужгород", - отметил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Ярмак указал, что "Украэрорух" прошел сертификацию европейского регулятора по безопасности полетов, и уже сейчас готов обслуживать первые рейсы в соответствии с международными стандартами.

Как сообщалось, 24 сентября Украина и Словацкая Республика подписали межправительственное соглашение о предоставлении авиационных эксплуатационных услуг их украинским поставщиком в определенной части воздушного пространства Словакии относительно аэропорта "Ужгород".

Теги: #словакия #ужгород #аэропорт
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