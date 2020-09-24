Агронаправление в структуре доходов ГК "Эпицентр К" занимает 15%

Аграрное направление в структуре доходов группы компаний "Эпицентр К" занимает около 15%, сообщил генеральный директор ГК "Эпицентр К" Петр Михайлишин.

"В прошлом году мы экспортировали зерновой продукции на сумму $86 млн. В структуре доходов компании агронаправление сейчас составляет около 15%, но мы еще не вышли на плановые показатели производства растениеводческой продукции", - сообщил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Генеральный директор отметил, что "Эпицентр К" находится в процессе развития элеваторной сети и сейчас у группы 14 элеваторных хозяйств, шесть из которых перешли под управление компании после завершения сделки по приобретению активов "Сварог Вест Груп". Кроме того, "Эпицентр К" в процессе строительства двух новых элеваторов и реконструкции четырех действующих.

"Ключевая задача на текущий год - улучшать результаты прошлого года и системно повышать эффективность нашего аграрного бизнеса. Должны вырастить более миллиона тонн зерновых и получить от части экспорта этих зерновых $150 млн. Одновременно с этим будем и дальше искать пути расширения земельного банка", - отметил Михайлишин.

По его словам, в течение трех лет, до момента, когда группа, как юридическое лицо получит право на покупку с/х земель, "Эпицентр К" намерен выбрать банк для получения доступного кредита и подготовиться к приобретению земли.

"Сразу выкупить 100% земли, которую имеем в пользовании, мы не сможем. Практика других стран показывает, что не более 10-15% земли продают в первые два года…Безусловно, мы подготовимся и будем покупать земельные участки, которые будут предлагать для продажи, и, прежде всего, на тех полях, которые мы сейчас обрабатываем", - указал гендиректор ГК.

ООО "Эпицентр К" развивает в Украине сеть одноименных торговых центров, оно было создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

"Эпицентр К" также развивает аграрное направление бизнеса с конца 2015 года. Обрабатывает свыше 160 тыс. га в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской и Киевской областях. В структуру агробизнеса группы также входят 20 животноводческих ферм и 14 элеваторов.

По данным Единого госреестра на ноябрь 2019 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн. Его руководителем является Петр Михайлишин.