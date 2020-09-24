МХП в следующем году планирует открыть 10-20 гастростудий "Секреты Шефа" в Украине

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в следующем году планирует открыть в Украине 10-20 гастростудий "Секреты Шефа", которые развивает по франчайзингу.

"Эта модель не такая масштабированная как "Мясомаркеты", поэтому, где-то 10-20 точек в течение следующего года мы попробуем открыть", - сообщил заместитель главы правления МХП во вопросам коммерции Сергей Иванов в ходе официального открытия первой точки в Киеве в четверг.

По его словам, такие гастростудии планируется открывать не только в Киеве, но и в других городах.

Первую гастростудию "Секреты Шефа" МХП открыл 24 сентября в Киеве на ул.Петра Григоренка, 22/20.

Как сообщалось, МХП развивает по франчайзингу такие форматы как "Мясомаркет", традиционные магазины "Наша Ряба", гастростудия "Секреты Шефа" и точки продажи шаурмы. Наряду с этим магазины-сэндвичные "Хо прекусить?" (ТМ "Бащинский") – это формат, который МХП развивает самостоятельно.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом - до $215 млн, выручка увеличилась на 32% - до $2,06 млрд.