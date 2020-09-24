Инвестиции

18:03 24.09.2020

"Эпицентр" планирует развивать аптечную сеть, готов приобрести игрока с 100-200 аптеками

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"Эпицентр" планирует развивать аптечную сеть, готов приобрести игрока с 100-200 аптеками

 ООО "Эпицентр К" (Киев) планирует развивать новое направление бизнеса – аптечную сеть, объекты будут объединять в едином пространстве отделы "Аптека", "Медтехника" и "Средства защиты".

"Сеть на 100-200 аптек приобрели бы, ведь коронавирус подарил нам новое направление – "Аптека"… Конечно, это бизнес, но он имеет и социальную составляющую – обеспечение защиты населения", - сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сооснователь группы компаний "Эпиценр К" Александр Герега.

Он добавил, что в связи с новыми реалиями аптечное направление должно быть в резерве у торговой сети, чтобы "в случае необходимости предложить весь перечень необходимых товаров, который был в сети во время пандемии".

"Да, "Эпицентр" будет развивать аптеки и создает новый департамент – "Средства защиты"… Первую аптеку мы уже открыли в Виннице, планируем и дальше расширять сеть. "Аптека", "Медтехника" и "Средства защиты" будут в едином площади, потому что это сопутствующие товары", - добавил генеральный директор ГК Петр Михайлишин.


Полная версия интервью гендиректора "Эпицентр К" П.Михайлишина и сооснователя компании А.Гереги будет обнародована о на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #недвижимость #эпицентр #аптека #бизнес
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