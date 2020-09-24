Инвестиции

12:51 24.09.2020

Группа "Ковальская" намерена вложить в проект Unit.City $70 млн

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Группа "Ковальская" намерена вложить в проект Unit.City $70 млн

 Промышленно-строительная группа "Ковальская" намерена вложить $70 млн в строительство пяти бизнес-центров в инновационном парке Unit.City, сообщил генеральный директор ПСГ Сергей Пилипенко на пресс-брифинге в четверг.

"Команда "Ковальской" берет на себя строительство кластера, куда, в частности, войдут пять бизнес-кампусов общей площадью 70 тыс. кв. м. Инвестиции в развитие инновационного парка со стороны ПСГ превысят $70 млн. Ожидаемый срок реализации проекта – 4 года", – говорится в пресс-релизе компании.

Как отметил Пилипенко, вхождение в проект позволит компании закрепиться в статусе профессионального девелопера коммерческой недвижимости.

Как предполагается, все объекты будут сертифицированы по зеленому стандарту Leed Silver. Для разработки проектов "Ковальская" привлекла польское архитектурные бюро APA Wojcoechowski и международную инженерную компанию TEBIN

Теги: #недвижимость #ковальская #unitcity #бизнес
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